Ο Μαξ Φερστάπεν παραμένει ανίκητος και θα πάει για διακοπές έχοντας κερδίσει εύκολα και στο Σπα.

Το GP Βελγίου, ο 12ος φετινός αγώνας της Formula 1, εξελίχθηκε σε άλλη μία κυριαρχική εμφάνιση για τον Μαξ Φερστάπεν και τη Red Bull Racing. Ο Ολλανδός παρότι ξεκίνησε από την 6η θέση έφτασε εύκολα στη νίκη, που ήταν η 10η φετινή και 8η στη σειρά. Ο Σέρχιο Πέρεζ συμπλήρωσε το 1-2 των «ταύρων» στο Σπα και ο Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari ανέβηκε στο βάθρο με την 3η θέση.

MAX VERSTAPPEN WINS THE BELGIAN GRAND PRIX 🇧🇪🏆👏



A perfect Spa day for the Dutchman who finishes ahead of team mate Sergio Perez. Charles Leclerc takes the final podium place 👍#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/5jJI01BE07 — Formula 1 (@F1) July 30, 2023

Εκκίνηση

Ο καιρός στο Σπα δεν έδειξε το άσχημο πρόσωπό του και η πίστα παρέμεινε στεγνή στο ξεκίνημα του αγώνα. Έτσι, οι οδηγοί πήραν τις θέσεις τους για μια κανονική εκκίνηση, σε αντίθεση με το Σπριντ του Σαββάτου.

Η επιλογή ελαστικών δεν ήταν η ίδια για όλους, με τους τέσσερις πρώτους και τον Φερστάπεν να προτιμούν τα μαλακά (κόκκινα) ελαστικά της Pirelli, ενώ οι McLaren, ο Ράσελ και οι Aston Martin ξεκίνησαν με τα μεσαία (κίτρινα).

Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα ο Λεκλέρ ξεκίνησε καλά και κράτησε την πρώτη θέση αλλά πριν καν ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος ο Πέρεζ τον πέρασε εύκολα για να πάρει την πρωτοπορία. Ο Χάμιλτον κράτησε την 3η θέση αλλά πιο πίσω υπήρξε μια μικρή επαφή ανάμεσα σε Σάινθ και Πιάστι. Ο Φερστάπεν επωφελήθηκε και ανέβηκε στην 4η θέση, ενώ ο Πιάστρι, με ζημιά στο μονοθέσιό του από τη σύγκρουση με τον Σάινθ λίγο παρακάτω σταμάτησε στην άκρη της πίστας και εγκατέλειψε.

LAP 1/44



Leclerc's lead doesn't last long as Perez blasts past the Ferrari driver up the Kemmel straight #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/6jGhSz1OJN — Formula 1 (@F1) July 30, 2023

Ο Αλόνσο ήταν κερδισμένος από την εκκίνηση καθώς ανέβηκε τρεις θέσεις στην 6η, μπροστά από τους Τσουνόντα, Νόρις, Άλμπον και Στρολ. Ο επιθετικός όπως πάντα Αλόνσο κατάφερε να περάσει και τον Σάινθ για την 5η θέση, καθώς η Ferrari του Σάινθ ήταν «πληγωμένη» από τη σύγκρουση με τον Πιάστρι.

Η άνοδος του Μαξ

Ενώ ο Πέρεζ απομακρυνόταν σταθερά από τον Λεκλέρ στην πρώτη θέση, ο Φερστάπεν προετοίμαζε την επίθεσή του στον Χάμιλτον. Την άμυνα του Βρετανού της Mercedes βοηθούσε το γεγονός ότι βρισκόταν κοντά στον Λεκλέρ και εκμεταλλευόταν το DRS. Όταν όμως έμεινε πάνω από 1 δευτερόλεπτο πίσω από τον Μονεγάσκο έγινε εύκολος στόχος για τον Φερστάπεν, που τον πέρασε και ανέβηκε στην 3η θέση.

Πιο πίσω, η αργή στις ευθείες McLaren του Νόρις έχανε συνεχώς θέσεις, καθώς όποιος βρισκόταν πίσω από τον Βρετανό απλώς τον περνούσε εύκολα. Το ίδιο συνέβαινε με τον Σάινθ και δεν πέρασαν πολλοί γύροι μέχρι και οι δύο να πέσουν εκτός 10άδας. Αντίθετα, οι πολύ γρήγορες Williams κέρδιζαν θέσεις, όπως και οι Alpine.

LAP 9/44



Leclerc is powerless to stop Verstappen getting past in the run up to Les Combes



The championship leader is up to P2 and chasing down his team mate and leader Perez#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/Vd8z2uzuAX — Formula 1 (@F1) July 30, 2023

Αφού ξεμπέρδεψε με τον Χάμιλτον, ο Φερστάπεν έβαλε στο στόχαστρο τον Λεκλέρ. Η ανώτερη ταχύτητα της Red Bull βοήθησε τον Ολλανδό να φτάσει και να περάσει γρήγορα τη Ferrari για να πάρει τη 2η θέση. Ο Φερστάπεν σε εκείνο το σημείο ήταν 3 δευτερόλεπτα πίσω από τον Πέρεζ και πλησίαζε.

Pit stop No 1

Όσοι ξεκίνησαν με τα μαλακά ελαστικά ξεκίνησαν να μπάινουν στα pit για να τα αλλάξουν προτού καν συμπληρωθούν οι πρώτοι 10 γύροι. Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στο πώς θα χειριζόταν τα pit stop η Red Bull. Η απόφαση των «ταύρων» ήταν να καλέσουν στα pit πρώτα τον Πέρεζ, που βρισκόταν στην πρώτη θέση του αγώνα, και μετά τον Φερστάπεν, αποκλείοντας έτσι το ενδεχόμενο του undercut από τον Ολλανδό.

Το σκεπτικό της Red Bull ήταν να αφήσει τον Φερστάπεν στην πίστα καθώς αναμενόταν βροχή μέσα στα επόμενα λεπτά. Ωστόσο, καθώς ο Λεκλέρ είχε μπει για αλλαγή στον ίδιο γύρο με τον Πέρεζ, προτίμησαν την ασφάλεια και κάλεσαν τον Ολλανδό στον επόμενο γύρο.

LAP 14 & 15/44



Perez pits from the lead and returns to the track in P2



Verstappen follows him in the following lap and Perez regains the lead#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/uifMTDIgv3 — Formula 1 (@F1) July 30, 2023

Έτσι, όταν ολοκληρώθηκαν οι πρώτες στάσεις για τους πρωτοπόρους, οι Red Bull διατηρήθηκαν στο 1-2, με τον Λεκλέρ στην 3η θέση και τον Χάμιλτον στην 4η θέση να προσπαθεί να τον πλησιάσει. Ο Φερστάπεν ωστόσο σε αυτό το δεύτερο stint ήταν σαφώς ταχύτερος από τον Πέρεζ και μέσα σε δύο γύρους «εξαφάνισε» τη διαφορά. Ο Πέρεζ έκανε ό,τι μπορούσε, αλλά το προσπέρασμα από τον ομόσταβλό του ήταν αναπόφευκτο και έτσι ο Φερστάπεν στο 17ο γύρο του αγώνα βρισκόταν ήδη στην πρώτη θέση.

Κι ύστερα ήρθε η βροχή

Κι ενώ όλα έδειχναν να κατασταλάζουν σε ένα ρυθμό, οι σταγόνες της βροχής έκαναν την εμφάνισή τους. Ο γρίφος έγινε πολύ δύσκολος για τις ομάδες, γιατί η βροχή αρχικά δεν ήταν αρκετά δυνατή για να φωνάξουν τους οδηγούς τους για ενδιάμεσα ελαστικά, αλλά τα σλικ γλιστρούσαν πολύ και οι χρόνοι έπεσαν κατά τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα.

Έτσι, το μεσαίο κομμάτι του αγώνα εξελίχθηκε σε έναν αγώνα αναμονής, καθώς η σωστή απόφαση σε αυτό το σημείο μπορούσε να φτιάξει ή να καταστρέψει τον αγώνα ενός οδηγού, Όλοι όσοι μπήκαν για αλλαγή σε εκείνο το σημείο πάντως έβαλαν μαλακά σλικ ελαστικά και όχι ενδιάμεσα.

LAP 22/44



Rain in the pit lane 👀



No sign of it intensifying so the drivers are sticking with dry tyres for now #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/MSbpJiNEsJ — Formula 1 (@F1) July 30, 2023

Οι μεικτές αυτές συνθήκες ευνόησαν τον Λάντο Νόρις, ο οποίος είχε πέσει στις τελευταίες θέσεις αλλά μέσα σε αυτήν την αναμπουμπούλα κατάφερε να ανέβει και να μπει στη 10άδα. Αντίθετα, το μαρτύριο του Κάρλος Σάινθ τελείωσε λίγο αργότερα, όταν ο Ισπανός από την τελευταία θέση του αγώνα μπήκε στο γκαράζ της Ferrari και εγκατέλειψε.

Η βροχή τελικά δεν επέμεινε και λίγο αργότερα σταμάτησε. Αυτό σήμαινε ότι ο ρυθμός επανήλθε στο κανονικό, με τον Φερστάπεν να απομακρύνεται σταθερά από τον Πέρεζ, τον Λεκλέρ να ελέγχει την απόσταση από τον Χάμιλτον και τγον Αλόνσο να κάνει μοναχικό αγώνα στην 5η θέση. Ο Ράσελ είχε ανέβει 6ος, μπροστά από τους Νόρις, Στρολ, Τσουνόντα και Άλμπον.

Pit stop No 2

Μπαίνοντας στο τελευταίο στάδιο του αγώνα, ο Χάμιλτον έπαιξε το τελευταίο χαρτί του, κάνοντας νωρίς το δεύτερο pit stop του, σε μια -απέλπιδα- προσπάθεια να κάνει το undercut στον Λεκλέρ και να διεκδικήσει τη θέση στο βάθρο. Στη Ferrari φυσικά το κατάλαβαν και στον επόμενο γύρο κάλεσαν στα pit τον Μονεγάσκο και κατάφεραν να τον βγάλουν μπροστά από τον Βρετανό.

Όλα αυτά βέβαια ελάχιστα απασχολούσαν τον Φερστάπεν, ο οποίος είχε φτάσει τη διαφορά από τον Πέρεζ στα 10 δευτερόλεπτα και πήγαινε ολοταχώς για άλλη μία νίκη. Όταν μάλιστα οι δύο Red Bull έκαναν το δεύτερο pit stop τους η κατάσταση, δηλαδή το εύκολο 1-2, παγιώθηκε.

LAP 33/44



Gasly and Albon are having a right old battle for P11 ⚔️🍿



The pair are wheel-to-wheel for successive corners but the Alpine driver gets past in the end #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/0XKysk3eCk — Formula 1 (@F1) July 30, 2023

Άλλη μία εύκολη νίκη

Οδεύοντας προς το τέλος του αγώνα, οι μεγαλύτερες μάχες διαμορφώθηκαν στην ουρά της βαθμολογούμενης 10άδας, ανάμεσα στους Τσουνόντα και Οκόν. Αρχικά στη μάχη αυτή ήταν και ο Άλμπον, ο οποίος όμως μπήκε και για 3ο pit stop και έπεσε πιο πίσω.

Με τον ήλιο πλέον να έχει βγει και να φωτίζει το μεγαλειώδες σιρκουί του Σπα με το απογευματινό φως του, ο Μαξ Φερστάπεν έφτασε χωρίς πρόβλημα στον τερματισμό και είδε πρώτος την καρό σημαία για 10η φορά φέτος. Ο Σέρχιο Πέρεζ τερμάτισε στη 2η θέση, χωρίς να μπορέσει να αποτελέσει ουσιαστική απειλή για τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας, έκανε όμως αυτό που έπρεπε για τον ίδιο και για την ομάδα του.

Ο Σαρλ Λεκλέρ πήρε άλλο ένα βάθρο φέτος και ίσως εξίσου σημαντικό με την 3η θέση ήταν το γεγονός ότι τερμάτισε σχετικά κοντά στις Red Bull – τουλάχιστον πιο κοντά από ότι σε άλλους αγώνες. Ο Λούις Χάμιλτον πήρε το μέγιστο δυνατό από αυτόν τον αγώνα με την 4η θέση, όπως και ο Αλόνσο με την 5η. Ακολούθησαν οι Τζορτζ Ράσελ, Λάντο Νόρις, Εστεμπάν Οκόν, Λανς Στρολ και Γιούκι Τσουνόντα.

Η Formula 1 τώρα θα κάνει το καλοκαιρινό της διάλειμμα και η δράση θα επιστρέψει σε 4 εβδομάδες, το 3ήμερο 25-27 Αυγούστου, με το GP Ολλανδίας.

» Οι βαθμολογίες της F1 μετά το GP Βελγίου

Αποτελέσματα