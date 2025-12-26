H FC Bayern Women επιλέγει το νέο Audi Q3

Το νέο Audi Q3 επέλεξε η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου της FC Bayern Munich, ως το βασικό της όχημα για τη φετινή σεζόν.

Το νέο Audi Q3, μαζί με τα Audi A3 και Audi A1 allstreet, παραδόθηκε στη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου της FC Bayern Munich. Η παράδοση συνοδεύτηκε από ένα ξεχωριστό test drive στη λίμνη Tegernsee, όπου οι παίκτριες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα νέα τους Audi σε βάθος, μέσα από μια συνεργασία που αποτυπώνει κοινές αξίες και αμοιβαίο όφελος.

Σε ένα ιδιαίτερο σκηνικό, οι παίκτριες της FC Bayern, ανάμεσά τους οι Τζούλια Γκοθίν, Κλάρα Μπιούλ και η Λεα Σίλερ, δοκίμασαν στην πράξη τα νέα τους αυτοκίνητα, εξερευνώντας τόσο τα οδηγικά χαρακτηριστικά όσο και τις τεχνολογικές δυνατότητές τους. Η πλειονότητα της ομάδας επέλεξε το νέο Audi Q3, και μετά την παράδοση των οχημάτων ακολούθησε μια διαδρομή με ξεχωριστό χαρακτήρα. Προορισμός, η εντυπωσιακή γέφυρα Faller-Klamm, όπου οι παίκτριες συμμετείχαν σε μια σειρά από δημιουργικές και διαδραστικές δοκιμασίες, σχεδιασμένες για να ενισχύσουν την εξοικείωσή τους με τα αυτοκίνητα. Ανάμεσά τους, η οδήγηση ακριβώς 11 μέτρων -όση η απόσταση ενός πέναλτι- αλλά και η ρύθμιση των χρωμάτων της FC Bayern Munich μέσω του συστήματος ατμοσφαιρικού φωτισμού του Q3.

Η εμπειρία ολοκληρώθηκε με την επιστροφή της ομάδας στο Μόναχο. Η Bianca Rech, Director της FC Bayern Women, σημείωσε: «Η συνεργασία μας με την Audi αποτελεί ισχυρή ένδειξη της εκτίμησης που δείχνει η μάρκα στην ομάδα μας και ένα σημαντικό βήμα για να προσφέρουμε στις παίκτριές μας τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Μοιραζόμαστε το ίδιο πάθος για κορυφαίες επιδόσεις και ανυπομονούμε για μια επιτυχημένη συνεργασία που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια του δρόμου».

Συνολικά, παραδόθηκαν 26 Audi Q3, πέντε Audi A3 και ένα Audi A1 allstreet στις παίκτριες και το επιτελείο της γυναικείας ομάδας της FC Bayern Munich. Η συνεργασία αυτή βρίσκεται σε ισχύ από το 2021, ενώ η Audi αποτελεί διαχρονικό συνεργάτη του συλλόγου από το 2002. Παράλληλα, και η ανδρική ομάδα της FC Bayern οδηγεί εδώ και χρόνια Audi και παρέλαβε τα νέα της οχήματα στις αρχές Οκτωβρίου.