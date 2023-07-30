F1-Οι βαθμολογίες μετά το GP Βελγίου

Κώστας Παστρίμας
F1-Οι βαθμολογίες μετά το GP Βελγίου
Ο Μαξ Φερστάπεν και η Red Bull Racing ξεκινούν τις διακοπές τους με μεγάλο προβάδισμα και στα δύο πρωταθλήματα.

» Τι έγινε στο GP Βελγίου

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

ΘΟΔΗΓΟΣΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Max VerstappenRED BULL RACING HONDA RBPT314
2Sergio PerezRED BULL RACING HONDA RBPT189
3Fernando AlonsoASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES149
4Lewis HamiltonMERCEDES148
5Charles LeclercFERRARI99
6George RussellMERCEDES99
7Carlos SainzFERRARI92
8Lando NorrisMCLAREN MERCEDES69
9Lance StrollASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES47
10Esteban OconALPINE RENAULT35
11Oscar PiastriMCLAREN MERCEDES34
12Pierre GaslyALPINE RENAULT22
13Alexander AlbonWILLIAMS MERCEDES11
14Nico HulkenbergHAAS FERRARI9
15Valtteri BottasALFA ROMEO FERRARI5
16Zhou GuanyuALFA ROMEO FERRARI4
17Yuki TsunodaALPHATAURI HONDA RBPT3
18Kevin MagnussenHAAS FERRARI2
19Logan SargeantWILLIAMS MERCEDES0
20Nyck De VriesALPHATAURI HONDA RBPT0
21Daniel RicciardoALPHATAURI HONDA RBPT0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

ΘΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1RED BULL RACING HONDA RBPT503
2MERCEDES247
3ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES196
4FERRARI191
5MCLAREN MERCEDES103
6ALPINE RENAULT57
7WILLIAMS MERCEDES11
8HAAS FERRARI11
9ALFA ROMEO FERRARI9
10ALPHATAURI HONDA RBPT3

Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!

RELATED NEWS