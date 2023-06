Ο πρωταθλητής με την Ducati έκανε αυτό που έπρεπε στην Ολλανδία και αύξησε την πρωτοπορία του στη βαθμολογία.

Το GP Ολλανδίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP ήταν άλλη μία ευκαιρία για τον Πέκο Μπανάια της εργοστασιακής Lenovo Ducati να δείξει το μέταλλο του πρωταθλητή, φτάνοντας σε μια σπουδαία νίκη. Ο Μάρκο Μπετζέκι της VR46 Ducati πήρε τη 2η θέση ενώ για την 3η θέση είχαμε δράμα, αφού την πήρε μετά το τέλος του αγώνα ο Αλέιξ Εσπαργκαρό της Aprilia, αφού ο Μπραντ Μπίντερ, που πέρασε 3ος τη γραμμή του τερματισμού, τιμωρήθηκε με ποινή Long lap και έπεσε στην 4η θέση, ακριβώς όπως έγινε στο Σπριντ του Σαββάτου.

Εκκίνηση

Οι αναβάτες πήραν τις θέσεις τους στην εκκίνηση του Άσεν με αισθητή την απουσία του Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος, όπως ανακοινώθηκε το πρωί, δεν πήρε μέρος στον αγώνα λόγω τραυματισμού.

Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα ο Μπραντ Μίντερ με την ΚΤΜ έκανε μια από τις γνωστές επιθετικές εκκινήσεις του και έστριψε πρώτος, μπροστά από τους Πέκο Μπανάια και Μάρκο Μπετζέκι. Πολύ καλά ξεκίνησε και ο Αλέιξ Εσπαργκαρό με την Aprilia που ανέβηκε 4ος, ενώ καταστροφική ήταν η εκκίνηση για τον Φάμπιο Κουαρταραρό, που βρέθηκε στη 12η θέση και ουσιαστικά έχασε κάθε ελπίδα να βρεθεί κοντά στο βάθρο. Στον πρώτο γύρο είχαμε και την πρώτη απώλεια, με τον Τζακ Μίλερ να πέφτει και να βγαίνει εκτός αγώνα.

Πτώσεις παντού

Ο Μπίντερ προσπάθησε να κρατηθεί στην κορυφή αλλά ο Μπανάια ήταν σαφώς ταχύτερος και κατάφερε να τον περάσει για να πάρει την πρωτοπορία. Ενώ συνέβαινε αυτό όμως, οι Κουαρταραρό και Ζαρκό είχαν σύγκρουση και εγκατέλειψαν, με τον αναβάτη της Yamaha να απομακρύνεται από το σημείο υποβασταζόμενος.

Οι Aprilia πήγαιναν πολύ καλά στον αγώνα, με τον Εσπαργκαρό στην 4η θέση και τον Βινιάλες να έχει ανέβει στην 5η, περνώντας τον Μαρίνι, αλλά ο ενθουσιασμός δεν κράτησε πολύ, καθώς ο Βινιάλες είχε μια -ευτυχώς ανώδυνη- πτώση με μεγάλη ταχύτητα και βγήκε και αυτός εκτός μάχης. Καλό αγώνα όμως έκανε ο Μιγκέλ Ολιβέιρα με την RNF Aprilia, ο οποίος βρισκόταν στην 7η θέση και απειλούσε τον Άλεξ Μάρκεθ που ήταν μπροστά του.

Ο επόμενος που έπεσε ήταν ο Ενέα Μπαστιανίνι της εργοστασιακής Ducati. Η πτώση αυτή έγινε με μικρή ταχύτητα και ο Ιταλός δεν τραυματίστηκε, ωστόσο αυτό άφησε μόνο 17 αναβάτες να συνεχίζουν τον αγώνα.

Αγώνας αναμονής

ο Μπανάια στην πρώτη θέση δεν έδειχνε να μπορεί να ξεφύγει από τον Μπίντερ ενώ ο Μπετζέκι πλησίασε σε κάποιο σημείο τον Νοτιοαφρικανό της ΚΤΜ αλλά μετά η διαφορά αυξήθηκε. Προφανώς φροντίζοντας τη θερμοκρασία του εμπρός ελαστικού στην Ducati του, ο νεαρός Ιταλός έμεινε πίσω για λίγους γύρους και μετά πλησίασε ξανά.

Πιο πίσω, ο Λούκα Μαρίνι έχανε συνεχώς θέσεις, κάτι που επέτρεψε στον Τακάκι Νακαγκάμι να είναι η κορυφαία Honda στην κατάταξη, με την 7η θέση πίσω από τους Χόρχε Μαρτίν και Άλεξ Μάρκεθ.Η υπερπροσπάθεια του Ιάπωνα όμως τον έκανε να παραβιάσει τα όρια της πίστας περισσότερες φορές από το επιτρεπόμενο και να πάρει ποινή long lap για αυτόν το λόγο.

Bez is on the prowl! 🌶️



Fastest lap as he sets about closing in on @BradBinder_33! 💨#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/dtXhx9h2Gg June 25, 2023

Με 10 γύρους να απομένουν για το τέλος του αγώνα, ο Μάρκο Μπετζέκι έκανε επιτέλους την κίνησή του και πέρασε τον Μπραντ Μπίντερ, του οποίου το μαλακό πίσω ελαστικό ίσως έδειχνε σημάδια φθοράς, σε σχέση με το μεσαίο που είχαν επιλέξει οι αντίπαλοί του.

Και τώρα τρέχουμε

Όταν ο Μπετζέκι πέρασε τον Μπίντερ, ο Μπανάια βρισκόταν ήδη 1,3 δευτερόλεπτα μπροστά του, κάτι που σήμαινε ότι ο αναβάτης της VR46 θα έπρεπε να κάνει την υπέρβαση αν ήθελε να διεκδικήσει τη νίκη. Ο Μπετζέκι το ήξερε και έβαλε το κεφάλι κάτω, κάτι που όμως τον οδήγησε σε ένα μικρό λάθος και η διαφορά άνοιξε ξανά.

Ο Μπίντερ δεν μπορούσε να ακολουθήσει τον Μπετζέκι αλλά πλέον είχε κάτι άλλο να ανησυχεί, καθώς ο Αλέιξ Εσπαργκαρό τον είχε πλησιάσει αρκετά για να τον απειλεί να ανοιχτά και να διεκδικεί με αξιώσεις την τρίτη θέση του βάθρου. Ακόμα χειρότερα για τον αναβάτη της ΚΤΜ, ο Εσπαργκαρό έφερνε μαζί του και τον Χόρχε Μαρτίν, που όσο προχωρούσε ο αγώνας ανέβαζε το ρυθμό του.

Ο Μπετζέκι συγκεντρώθηκε και άρχισε να ροκανίζει σοβαρά τη διαφορά από τον Μπανάια, ρίχνοντάς την γρήγορα κάτω από το «ψυχολογικό» όριο του ενός δευτερολέπτου. Ο πρωταθλητής όμως δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια και ανέβασε ξανά τη διαφορά στο 1,5 δευτερόλεπτο, «κόβοντας» έτσι τα φτερά του Μπετζέκι.

Κι ενώ η μάχη για τη νίκη είχε πια διευθετηθεί, το ενδιαφέρον στράφηκε σε εκείνη για την 3η θέση. Ο Μπραντ Μπίντερ έκανε τρομερό αγώνα και τη διατηρούσε, παρά τις προσπάθειες του Εσπαργκαρό, ενώ και ο Μαρτίν είχε κολλήσει πίσω τους.

Τελικά, ο Πέκο Μπανάια πήρε αυτήν τη σπουδαία νίκη, μπροστά από τον Μάρκο Μπετζέκι που παρότι έμοιαζε ανίκητος στο Άσεν αρκέστηκε στη 2η θέση. Ο Μπραντ Μπίντερ πήρε μια ηρωική 3η θέση. Ωστόσο, για δεύτερη φορά μέσα σε δύο μέρες, ο Μπίντερ πήρε ποινή long lap για παραβίαση των ορίων της πίστας μετά το τέλος του αγώνα. Αυτό σημαίνει ότι έχασε την 3η θέση και στο βάθρο ανέβηκε ο Αλέιξ Εσπαργκαρό, με τον Νοτιοαφρικανό να πέφτει 4ος. Ακολούθησαν οι Χόρχε Μαρτίν, Άλεξ Μάρκεθ, Λούκα Μαρίνι, Τακάκι Νακαγκάμι, Φράνκο Μπρμπιντέλι και Αουγκούστο Φερνάντεζ.

Just like yesterday! 🫢@BradBinder_33 exceeded track limits on the last lap and loses third place! 👀#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/lzQaRfZOz7 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 25, 2023

Το MotoGP ξεκινά τώρα το μεγάλο καλοκαιρινό διάλειμμα, που θα διαρκέσει πέντε εβδομάδες. Ομάδες και αναβάτες θα επιστρέψουν στην αγωνιστική δράση το 3ήμερο 4-6 Αυγούστου στο Σίλβερστον.

Αποτελέσματα