Ο αναβάτης της Repsol Honda κρίθηκε ανέτοιμος από τους γιατρούς του MotoGP και δεν θα πάρει μέρος στο Ολλανδικό GP λόγω ενός σπασμένου πλευρού.

Η δύσκολη χρονιά του Μαρκ Μάρκεθ συνεχίθζεται, αφού όπως ανακοινώθηκε από τη Repsol Honda δεν θα μπορέσει να πάρει μέρος στο GP Ολλανδίας στην πίστα του Άσεν.

Ο οκτώ φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής τραυματίστηκε στον αστράγαλο, στον αριστερό αντίχειρα και στα πλευρά στο ατύχημα του Warm Up στο Γερμανικό GP της προηγούμενης εβδομάδας, έπειτα από πέντε διαφορετικές πτώσεις μέσα στο ίδιο Σαββατοκύριακο.

Como sabéis, no he llegado a Assen al cien por cien físicamente. Además del esguince y de la fractura del dedo, esta semana en Madrid vieron que había una costilla fracturada que me ha estado produciendo mucho dolor. Esta mañana me he levantado con mucho dolor y,… pic.twitter.com/bfY60ocjwS