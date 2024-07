Ο σκοτεινός κόσμος του sportswashing στο μηχανοκίνητο αθλητισμό

Οι ακυρώσεις των αγώνων MotoGP στο Καζακστάν και η επιρροή των αντιδημοκρατικών κυβερνήσεων στη Formula 1.

Το MotoGP και η Formula 1 είναι αθλήματα που αιχμαλωτίζουν την φαντασία εκατομμυρίων θεατών ανά τον κόσμο, προσφέροντας δράση, αδρεναλίνη και συναρπαστικούς αγώνες. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, οι αποφάσεις να διοργανώνονται αγώνες σε χώρες χωρίς παράδοση στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, και συχνά με αμφιλεγόμενα καθεστώτα, έχουν προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες. Αυτή η τάση, γνωστή ως sportswashing, χρησιμοποιείται από τα αυταρχικά καθεστώτα για να βελτιώσουν την εικόνα τους διεθνώς, απομακρύνοντας την προσοχή από τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις πολιτικές καταπιέσεις.

Το sportswashing είναι μια μορφή προπαγάνδας όπου κυβερνήσεις με αρνητική φήμη εκμεταλλεύονται μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις για να αναδείξουν μια πιο θετική εικόνα στον διεθνή στίβο. Μέσω αυτής της πρακτικής, χώρες όπως το Καζακστάν και η Σαουδική Αραβία προσπαθούν να αποκτήσουν κύρος και νομιμοποίηση, αποσπώντας την προσοχή από τις πολιτικές και κοινωνικές παραβιάσεις που διαπράττουν.

Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσετε τον «Φάκελο Sportswashing» του Θάνου Σαρρή στο gazzetta. Μια εκπληκτική ερευνητική δουλειά που περιγράφει το φαινόμενο με πολλές λεπτομέρειες.

Η απάντηση στην ερώτηση γιατί τα πρωταθλήματα συμφωνούν να διοργανώνουν αγώνες σε χώρες με προβληματικά ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό στα οικονομικά κίνητρα. Οι κυβερνήσεις αυτών των χωρών είναι διατεθειμένες να πληρώσουν μεγάλα ποσά για να φιλοξενήσουν τέτοιες διοργανώσεις, βλέποντας το ως επένδυση για τη βελτίωση της εικόνας τους. Επιπλέον, οι νέες αγορές προσφέρουν την ευκαιρία για επέκταση του αθλήματος και προσέλκυση νέων θεατών και χορηγών.

Οι διοργανωτές όπως η F1 και η Dorna Sports (που διαχειρίζεται το MotoGP) υποστηρίζουν ότι η παρουσία τους μπορεί να προωθήσει την αλλαγή και τη βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτές τις χώρες. Ορισμένοι πιστεύουν ότι η διεθνής προσοχή μπορεί να ασκήσει πίεση στις κυβερνήσεις να βελτιώσουν τις πρακτικές τους.

Το 2023 και το 2024, οι αγώνες του MotoGP στο Καζακστάν ματαιώθηκαν λόγω καθυστερήσεων στις εργασίες υποδομής και ετοιμότητας της πίστας. Αυτές οι ακυρώσεις δεν αποτελούν απλώς απογοήτευση για τους οπαδούς, αλλά αναδεικνύουν και τα σοβαρά προβλήματα που προκύπτουν όταν οι συμφωνίες για τους αγώνες βασίζονται περισσότερο σε οικονομικά συμφέροντα παρά σε μια πραγματική αγάπη για το άθλημα και την ύπαρξη των κατάλληλων υποδομών.

BREAKING 🚨



The #KazakhstanGP is cancelled and will be replaced by the #EmiliaRomagnaGP from the 20th to the 22nd of September 🏁#MotoGP pic.twitter.com/zQfxgNvy7Z