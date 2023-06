Ο Μάρκο Μπετζέκι ήταν άπιαστος με την Ducati της VR46 και πήρε την πρώτη νίκη του Σαββατοκύριακου στο Άσεν.

Στον Αγώνα Σπριντ για το GP Ολλανδίας του MotoGP συνεχίστηκε ο μονόλογος του Μάρκο Μπετζέκι. Ο νεαρός Ιταλός της VR46 Ducati, της ομάδας του Βαλεντίνο Ρόσι, ήταν μέχρι τώρα πρώτος σε όλες τις περιόδους που έχουν προηγηθεί και ως φυσική συνέχεια πήρε μια άνετη νίκη στο Σπριντ. Ο Πέκο Μπανάια με την εργοστασιακή Ducati ήταν δεύτερος και ο Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha επέστρεψε στις καλές εμφανίσεις και πήρε την τελευταία στιγμή την 3η θέση, μετά την τιμωρία του Μπραντ Μπίντερ.

Η εκκίνηση δόθηκε με πολύ καλό καιρό στο Άσεν. Τα κόκκινα φώτα έσβησαν και οι Μπανάια και Μπίντερ ξεκίνησαν πολύ επιθετικά και πέρασαν αμφότεροι τον poleman Μπετζέκι, ρίχνοντάς τον στην 3η θέση, πολύ καλά ξεκίνησε και ο Κουαρταραρό, που πέρασε τον Μαρίνι για να πάρει την 4η θέση, μπροστά από τον Ιταλό και τους δύο αναβάτες της Pramac Ducati.

Ο Μπετζέκι σαφώς και δεν ήταν ικανοποιημένος με την 3η θέση και επιτέθηκε στον Μπίντερ, για να πάρει την 3η θέση και να ξεκινήσει το κυνήγι στον Μπανάια, Λίγο πιο πίσω, ο Μαρτίν ήταν πολύ γρήγορος και πέρασε τον Μαρίνι, για να ανέβει στην 5η θέση. Ο Ζαρκό αντίθετα έχανε θέσεις, αφού τον πέρασαν και οι δύο Aprilia των Εσπαργκαρό και Βινιάλες.

Ο Μάρκο Μπετζέκι ήταν σε εκπληκτική φόρμα και λίγο αργότερα επιτέθηκε και στον πρωτοπόρο Μπανάια για να τον περάσει και να πάρει την πρώτη θέση. Ο Ιταλός της VR46 ήταν τόσο πιο γρήγορος που αμέσως, μέσα σε ένα μόλις γύρο, πήρε διαφορά 7 δεκάτων του δευτερολέπτου από τον πρωταθλητή.

Λίγο πιο πίσω, ο Κουαρταραρό προσπαθούσε να πλησιάσει τον Μπίντερ, φέρνοντας μαζί του και τον Μαρτίν. Αρκετά πιο πίσω, ο Μαρκ Μάρκεθ βρισκόταν μόλις στην 16η θέση, αδυνατώντας να πρωταγωνιστήσει σε αυτόν τον αγώνα, ενώ προτελευταίος είχε πέσει ο Μιγκέλ Ολιβέιρα.

Και ο Αλέιξ Εσπαργκαρό όμως βρισκόταν σε ανοδική πορεία. Ο Ισπανός της Aprilia με μία ωραία κίνηση πέρασε τον Μαρτίν για την 5η θέση, αλλά πλέον βρισκόταν αρκετά μακριά από τη μάχη για την 3η θέση.

Στους τελευταίους γύρους ο Μπανάια έκανε μια τελευταία προσπάθεια να πλησιάσει τον Μπετζέκι και ίσως τον απειλήσει για τη νίκη. Ο πρωτοπόρος όμως είχε απόλυτο έλεγχο του ρυθμού και της διαφοράς και ουσιαστικά δεν απειλήθηκε. Μάχη όμως δινόταν για την 3η θέση. Ο Κουαρταραρό είχε φτάσει πολύ κοντά πίσω από τον Μπίντερ ενώ και ο Εσπαργκαρό είχε μπει σε αυτό το γκρουπ των τριών.

