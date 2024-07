Η ομάδα της Honda στο MotoGP θα παραμείνει αμετάβλητη το 2025 με τη διατήρηση του Τζοάν Μιρ δίπλα στον Λούκα Μαρίνι.

Η Honda ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Τζοάν Μιρ μέχρι τη σεζόν MotoGP του 2026, διασφαλίζοντας την παρουσία του Ισπανού αναβάτη στην εργοστασιακή της ομάδα για τα επόμενα δύο χρόνια. Ο Μιρ, παρά τις δύσκολες δύο προηγούμενες σεζόν με την RC213V, είχε δηλώσει την επιθυμία του να συνεχίσει τη συνεργασία του με την Honda και να συμβάλει στην εξέλιξη της μοτοσικλέτας. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μετά από φήμες για προφορική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών τον προηγούμενο μήνα.

Το 2020, ο Μιρ κέρδισε το πρωτάθλημα MotoGP, αλλά από τότε έχει αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες. Παρά τις απογοητευτικές επιδόσεις, το HRC έχει εκτιμήσει τη συνεισφορά του Μιρ στην εξέλιξη της RC213V, βλέποντας τον ως κεντρικό παίκτη για το μέλλον της ομάδας μετά την αποχώρηση του πολυπρωταθλητή Μαρκ Μάρκεζ.

HRC and @JoanMirOfficial agree to contract renewal.



Honda Racing Corporation has agreed to a two-year contract extension with Joan Mir to ride for the Factory Team in the MotoGP World Championship.https://t.co/x4w7nPHId5 pic.twitter.com/oPyw7NNikO