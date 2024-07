O 59χρονος ηθοποιός είναι λάτρης των δύο τροχών και μάλιστα έχει τη δική του εταιρεία κατασκευής μοτοσικλετών.

Με τον Πέκο Μπανάια να εκμεταλλεύεται την πρώτη του Χόρχε Μαρτίν και να κατακτά τη νίκη, ολοκληρώθηκε το Grand Prix Γερμανίας στο MotoGP. Ο Ιταλός αναβάτης της Ducati τέθηκε μάλιστα επικεφαλής της βαθμολογίας.

Την αποστολή να ανεμίσει την καρό σημαία στην πίστα του Σάχσενρινγκ ανέλαβε ο Κιάνου Ριβς. Ο διάσημος Καναδός ηθοποιός είναι γνωστός φίλος της μοτοσικλέτας, έχοντας μία μεγάλη συλλογή από ιστορικά μοντέλα. Ο ίδιος μάλιστα, μαζί με τον Γκάρντ Χόλιντζερ, ίδρυσαν πίσω στο 2011 την Arch Motorcycles για να βγάλουν όλο τους το πάθος και την φαντασία πάνω σε δικά τους σχέδια.

🏁 #MotoGP RACE 🏁@PeccoBagnaia wins in Germany and takes the World Championship lead! 🏆#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/kFbLMAiNPY