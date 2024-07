Σε φιάσκο εξελίσσεται η προσπάθεια του MotoGP να πραγματοποιήσει αγώνα στο Καζακστάν, καθώς το συγκεκριμένο Grand Prix αφαιρέθηκε τελείως από το πρόγραμμα.

Το Grand Prix Καζακστάν ήταν αρχικά προγραμματισμένο να διεξαχθεί πίσω στο 2023, ωστόσο η διαδρομή στη Σοκόλ δεν ήταν έτοιμη. Έτσι ο αγώνας πήρε παράταση για τον φετινό Ιούλιο, ώστε να δοθεί χρόνος στους διοργανωτές να τελειώσουν όλες τις απαραίτητες εργασίες.

Η τύχη «γύρισε» για μία ακόμη φορά την πλάτη στον αγώνα, καθώς πλημμύρες στην περιοχή μετέθεσαν του αγώνα στο Καζακστάν για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Η υπόθεση δεν είχε αίσιο τέλος, καθώς τη Δευτέρα 15 Ιουλίου το MotoGP ανακοίνωσε πως ο παρθενικός αγώνας στο Καζακστάν ματαιώθηκε.

The #KazakhstanGP is cancelled and will be replaced by the #EmiliaRomagnaGP from the 20th to the 22nd of September 🏁#MotoGP pic.twitter.com/zQfxgNvy7Z