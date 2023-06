Ο Ισπανός αναβάτης της Honda έπεσε πάνω στην Ducati του Ενέα Μπαστιανίνι και έμεινε εκτός συνέχειας στις κατατακτήριες δοκιμές του Άσεν.

Το αρνητικό σερί του Μαρκ Μάρκεθ με συνεχείς πτώσεις στα τριήμερα του MotoGP συνεχίστηκε και το Σάββατο στο Άσεν. Ο Ισπανός της Repsol Honda σημείωσε την 14η φετινή του πτώση!

Αυτή τη φορά δεν οφείλεται στην κακή του φυσική κατάσταση από τους συνεχείς τραυματισμούς, αλλά από έλλειψη προσοχής. Στο Q1 κοιτούσε προς τα πίσω για αναβάτες που βρίσκονταν σε γρήγορο γύρο και δεν πρόσεξε την μείωση της απόστασης από την Ducati του Ενέα Μπαστιανίνι.

A real Bizarre crash of Marc Márquez. What the hell happen here ? pic.twitter.com/2mxtxC8uwt