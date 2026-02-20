Gazzetta Awards: Renault moved the VIPs

Δύο Renault Rafale και ένα Austral ανέλαβαν τη μεταφορά προς και από το Μέγαρο Μουσικής των πιο σημαντικών προσωπικοτήτων της λαμπερής βραδιάς των Gazzetta Awards.

Το «διαμάντι του στέμματος», τα Gazzetta Awards, αποτέλεσαν για 10η συνεχή χρονιά το επιστέγασμα της κολοσσιαίας δημοσιογραφικής προσπάθειας ενημέρωσης που πραγματοποιούν οι δημοσιογράφοι του gazzetta.gr. Όχι όμως με τους ίδιους πρωταγωνιστές, αλλά με τους αναγνώστες τους, οι οποίοι ψήφισαν της κορυφαίες και τους κορυφαίους, προσωπικότητες και ομάδες, για το 2025.

Στη λαμπρή τελετή της βράβευσης που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής οι εμφανείς «ήρωες» της βραδιάς ήταν οι απαστράπτοντες αθλητές και αθλήτριες, ενεργοί και παλαίμαχοι, αλλά όχι μόνο. Τρία... οχήματα, δύο Renault Rafale και ένα Renault Austral, ανέλαβαν το ρόλο της μετακίνησης πολλών εκ των πρωταγωνιστών της βραδιάς, με τον πιο ασφαλή και άνετο τρόπο.

Renault και αθλητισμός, από πάντα

Η παρουσία της Renault στον παγκόσμιο χάρτη της αυτοκινητοβιομηχανίας έχει τεράστιο εύρος. Συγκεκριμένα, τριών... αιώνων. Από το 1899 που ιδρύθηκε η Société Renault Frères, η γαλλική μάρκα ξεκίνησε την εμπλοκή της με τους αγώνες και έκτοτε συνεχίζει τόσο στο παγκόσμιο motorsport, όσο και ως χορηγός σε μεγάλα αθλητικά γεγονότα παγκόσμιας εμβέλειας.

H Renault είναι επίσημος χορηγός του Roland - Garros.

Δεν χρειάζεται να πάμε πολύ πίσω για να δούμε τις μάρκες του Ομίλου να κατακτούν παγκόσμια πρωταθλήματα F1, WEC (Alpine), WRC (Alpine), Rally Dakar (Dacia) και Formula E. Ταυτόχρονα ο Όμιλος Renault, υποστηρίζει το τένις με χορηγία στο Roland-Garros, ενώ στο ποδόσφαιρο είναι χορηγός της Paris Saint-Germain.

Στη χώρα μας οι αθλητικές χορηγίες του Ομίλου Renault περιλαμβάνουν εδώ και αρκετά χρόνια τον ΣΕΓΑΣ και διοργανώσεις του, όπως αυτές του Aυθεντικού Mαραθωνίου της Αθήνας, και του Run Greece.

Ο Όμιλος Renault υποστηρίζει με την Dacia τον ΣΕΓΑΣ και τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας.

Εδώ και 127 χρόνια η Renault βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας και παράγει αδιάλειπτα εμβληματικά οχήματα, μερικά από τα οποία έχουν σημαδέψει κυριολεκτικά της ζωή μας ανά τους αιώνες. Ποια και ποιος δεν θυμάται το εμβληματικό Renault 4L, το υπέροχο Renault 5, το πρωτοποριακό και σχεδιασμένο από τον Έλληνα Αντώνη Βολάνη Espace, και το best seller στην Ευρώπη Renault Clio. Το τελευταίο, στην 6η γενιά του που μόλις παρουσιάστηκε, ήταν και το «τιμώμενο» μοντέλο στο μεγάλο video wall που κοσμούσε το φουαγιέ του Μεγάρου Μουσικής τη βραδιά των Gazzetta Awards.

Το νέο Renault Clio, μάλιστα, πρωταγωνίστησε και σε έναν διαγωνισμό γνώσεων, για καλό σκόπο. Οι συμμετέχοντες, απαντώντας σε μια απλή ερώτηση για να γνωρίσουν καλύτερα το νέο Renault Clio, συνεισέφεραν με κάθε σωστή απάντηση, στην ενίσχυση του Συλλόγου Προσαρμοσμένης Άσκησης και Αναψυχής «Κινητικό Εργαστήρι». Και ενώ αυτά συνέβαιναν στο φουαγιέ το Μεγάρου, έξω λαμπεροί καλεσμένοι κατέφθαναν με τα κορυφαία μοντέλα της Renault, τα οποία αξίζει να γνωρίσουμε πιο αναλυτικά.

Το Austral εκπροσωπεί τη σύγχρονη φιλοσοφία της μάρκας: ραφιναρισμένη τεχνολογία, προσιτή πολυτέλεια και πραγματική απλότητα στη χρήση. Το Austral είναι το μοντέλο που φέρει αυτό το μήνυμα πιο καθαρά από κάθε άλλο - ένα οικογενειακό SUV της κατηγορίας C, που δείχνει ότι η μετάβαση στην υβριδική εποχή δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη ή ψυχρή.

Με προσεγμένη ποιότητα κύλισης, άνεση στην καθημερινότητα και κατανάλωση που εντυπωσιάζει για το μέγεθός του, το Austral E-Tech Full Hybrid έρχεται να επιβεβαιώσει την τεχνολογική καινοτομία της Renault. Στον πυρήνα αυτής βρίσκεται ο 1.2 turbo τρικύλινδρος κινητήρας βενζίνης, σε συνεργασία με δύο ηλεκτροκινητήρες και μια μπαταρία ιόντων λιθίου 2,0 kWh. Η απόδοση ισχύος 200 ίππων είναι εντυπωσιακή, ενώ στην πράξη, το Austral κινείται αμιγώς ηλεκτρικά έως και το 80% των αστικών μετακινήσεων, ανάλογα με τις συνθήκες.

Έτσι, το πολυτελές Austral έχει μέση κατανάλωση μόλις 5 λίτρα/100 χλμ., ή ακόμα λιγότερο εντός πόλης - τιμές που το καθιστούν από τα πιο οικονομικά και «καθαρά» SUV της κατηγορίας του. Και μπορεί η κατανάλωση να συγκρίνεται με αυτή μιας μικρής μοτοσικλέτας, στο πολυτελές εσωτερικό του όμως χωρούν άνετα 5 ενήλικοι επιβάτες και 527 λίτρα αποσκευών, που μπορούν να αυξηθούν εύκολα στα 657, με τη βοήθεια του έξυπνα συρόμενου πίσω καθίσματος (κατά 16 εκ.).

Η αίσθηση ποιότητας είναι ξεκάθαρα κορυφαία, με μαλακά υλικά, στιβαρή συναρμολόγηση και λεπτομέρειες που θυμίζουν premium κατηγορία. Το περιβάλλον στο εσωτερικό είναι πλήρως ψηφιακό και στο κέντρο του ταμπλό δεσπόζει το ψηφιακό σύστημα OpenR, με την κάθετη οθόνη των 12 ιντσών να συνεργάζεται με τον ψηφιακό πίνακα οργάνων των 12,3”.

Το Renaul Austral είναι ένα πλήρες και εξαιρετικά προηγμένο οικογενειακό SUV, το οποίο συνοδεύεται μάλιστα από 5ετή εργοστασιακή εγγύηση ή 100.000 χλμ., καθώς και 8 χρόνια ή 160.000 χλμ. για την υβριδική μπαταρία, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Renault στην αξιοπιστία και στην κορυφαία εξυπηρέτηση μετά την πώληση.

Η ναυαρχίδα στη γκάμα των μοντέλων της Renault είναι ένα εντυπωσιακό plug-in hybrid SUV με coupe χαρακτηριστικά σχεδίασης και απαράμιλλη κομψότητα. Το μήκος του αμαξώματος φτάνει στα 4,7 μέτρα, εξασφαλίζοντας άπλετο χώρο για πέντε επιβάτες.

Ως το κορυφαίο μοντέλο της γαλλικής μάρκας, το Rafale αποτελεί βιτρίνα τόσο της σχεδιαστικής δεινότητας της Renault, όσο και της τεχνολογικής. Έτσι εξοπλίζεται αποκλειστικά με το κορυφαίο σύστημα κίνησης E-Tech Hyper Hybrid 4x4. Αυτό συνδυάζει θερμικό κινητήρα με τρεις ηλεκτροκινητήρες και μπαταρία 22 kWh, προσφέροντας ισχύ 300 ίππων και τετρακίνηση.

Η ηλεκτρική αυτονομία φτάνει τα 105 χλμ. με μια πλήρη φόρτιση της μπαταρίας του, αρκετά για τις καθημερινές μετακινήσεις χωρίς καύσιμο, ενώ η συνολική αυτονομία αγγίζει τα 1.000 χλμ. με μέση κατανάλωση μόλις 0,5 λ./100 χλμ. Οι επιδόσεις είναι αντάξιες ενός GT: 0-100 χλμ./ώρα σε 6,4 δλ., με την αίσθηση ασφάλειας και δύναμης να συνοδεύει κάθε επιτάχυνση.

H προηγμένη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων του Renault Rafale με προαιρετικά ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ, συνδυάζεται τόσο με τετρακίνηση όσο και με την τετραδιεύθυνση 4Control advanced, για να προσφέρει μια πρωτόγνωρη εμπειρία άνεσης και εξαιρετικού ελέγχου του αμαξώματος, σε όλες τις ταχύτητες και σε όλες τις συνθήκες.

Στο εσωτερικό, το Rafale κάνει επίδειξη τεχνολογίας αλλά και κατασκευαστικής αρτιότητας. Το σύστημα OpenR Link κυριαρχεί με δύο μεγάλες οθόνες, ενσωματωμένες υπηρεσίες Google και προηγμένα γραφικά, προσφέροντας στον οδηγό εμπειρία παρόμοια με αυτή ενός smartphone τελευταίας γενιάς.

Τα καθίσματα είναι εργονομικά, με επιλογές πολυτελών υλικών, ενώ η προαιρετική πανοραμική οροφή Solarbay αλλάζει ηλεκτρονικά τη διαφάνειά της, δημιουργώντας μοναδική ατμόσφαιρα στο εσωτερικό.

Όπως και το Austral, έτσι και το Renault Rafale υποστηρίζεται από 5ετή εργοστασιακή εγγύηση ή 100.000 χλμ., καθώς και 8 χρόνια ή 160.000 χλμ. για την μπαταρία υψηλής τάσης.