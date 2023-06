O Μάρκο Μπετζέκι της VR46 Ducati αποδεικνύει ότι το Άσεν του πάει πολύ και θα ξεκινήσει από την πρώτη θέση τον αγώνα.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Ολλανδίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP είχαν, όπως και όλες οι περίοδοι ελεύθερων δοκιμών νωρίτερα, για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μάρκο Μπετζέκι. Ο Ιταλός αναβάτης της VR46 Ducati, δηλαδή της ομάδας του Βαλεντίνο Ρόσι, εξασφάλισε την pole position στο Άσεν, σημειώνοντας ταυτόχρονα ρεκόρ πίστας. Ο Πέκο Μπανάια της εργοστασιακής Ducati ήταν δεύτερος και ο Λούκα Μαρίνι ολοκλήρωσε μια ιδανική ημέρα για την VR46 παίρνοντας την 3η θέση.

Ducati lockout the front row 👏 But Yamaha, KTM and Aprilia are hot on their heels! ⚔️ #DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/SiwpX4Jy6G

Οι κατατακτήριες δοκιμές ξεκίνησαν με πολύ καλό καιρό στην πίστα του Άσεν και με ένα ξεκάθαρο φαβορί, όπως απέδειξε ο Ζοάν Ζαρκό με τον πολύ γρήγορο γύρο που έκανε ήδη από την πρώτη του προσπάθεια. Ο Γάλλος αναβάτης της Pramac Ducati ανέβηκε στην κορυφή του πίνακα των χρόνων και έθεσε πολύ σοβαρή υποψηφιότητα για το πρώτο εισιτήριο.

Λι ενώ οι υπόλοιποι προσπαθούσαν να «χτυπήσουν» το χρόνο του Ζαρκό, με τον Μιγκέλ Ολιβέιρα να φτάνει πιο κοντά, συνέβη ένα πολύ παράξενο περιστατικό. Ο Μαρκ Μάρκεθ ακολουθούσε από πολύ κοντά τον Ενέα Μπαστιανίνι της Ducati, αλλά όταν εκείνος επιβράδυνε και βγήκε εκτός αγωνιστικής γραμμής, ο Ισπανός δεν το αντιλήφθηκε εγκαίρως και έπεσε πάνω του, με αποτέλεσμα να σημειώσει πτώση και η προσπάθειά του στο Q1 να τελειώσει πρόωρα.

A bizarre incident! 😮



Both riders looking to file back onto the racing line and @marcmarquez93 rides up the back of @Bestia23! 💥#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/bS8e5v2EGR