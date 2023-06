Ο Ισπανός υπέστη ένα ελαφρύ κάταγμα στο χέρι του μετά την πέμπτη πτώση του κατά τη διάρκεια του τριημέρου στο Σάχσενρινγκ.

Ο Μαρκ Μάρκεθ διανύει ένα διόλου ευχάριστο Σαββατοκύριακο στο Σάχσενρινγκ, μια πίστα όπου δεν είχε ηττηθεί ποτέ στην κατηγορία MotoGP. Κατά τη διάρκεια του FP2, ο αναβάτης της Repsol Honda έπεσε ενώ πίεζε για έναν γρήγορο γύρο για να εξασφαλίσει μια θέση στο Q2 και συγκρούστηκε με τον Ζοάν Ζαρκό της Pramac καθώς έβγαινε από το pitlane, σε ένα ιδιαίτερα τρομακτικό ατύχημα.

Το Σάββατο, ο Μάρκεθ είχε τρεις πτώσεις στις δύο προκριματικές περιόδους, με αποτέλεσμα να πάρει την έβδομη θέση του grid. Ενώ διατηρούσε για λίγο την πέμπτη θέση κατά τη διάρκεια του αγώνα σπριντ των 15 γύρων αργότερα εκείνη την ημέρα, ο Ισπανός έλαβε πολλαπλές προειδοποιήσεις από τη Honda του και αποφάσισε να υποχωρήσει, τελικά πέφτοντας στην 11η θέση. Αργότερα εξέφρασε ότι τα ρίσκα που έπαιρνε δεν δικαιολογούσαν τα αποτελέσματα, λαμβάνοντας υπόψη τα προηγούμενα ατυχήματα που είχε βιώσει.

Not the way @marcmarquez93 wanted to start the day 😔



Here's how Marc highsided in morning Warm Up💥#GermanGP 🇩🇪 | 🎥https://t.co/SGKP5hXNRh