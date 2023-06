Με ένα απίστευτο ατύχημα ανάμεσα σε Μαρκ Μάρκεθ και Ζοάν Ζαρκό ολοκληρώθηκε η δεύτερη περίοδος δοκιμών στο Σάχσενρινγκ.

Ένα πολύ τρομακτικό ατύχημα συνέβη στα τελευταία λεπτά του FP2 στου Grand Prix Γερμανίας για το MotoGP. Με τρία λεπτά για το τέλος της διαδικασίας, ο Μαρκ Μάρκεθ είχε ξεκινήσει μια γρήγορη προσπάθεια, καθώς ήθελε να μπει εντός της πρώτης 10άδας.

Κατά το φρενάρισμα για τη στροφή 1 έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του και έπεσε στο έδαφος. Εκείνη τη στιγμή έβγαινε από το pit-lane o Ζοάν Ζαρκό της Pramac Racing. O Γάλλος είδε την τελευταία στιγμή την ακυβέρνητη Honda RC213V να έρχεται με ταχύτητα πάνω του, αλλά δεν μπορούσε να αντιδράσει.

Η σύγκρουση ήταν βίαιη, η μοτοσικλέτα της Ducati διαλύθηκε ολοσχερώς, καθώς ουσιαστικά κόπηκε σε δύο κομμάτια, και ο Ζαρκό τινάχθηκε στον αέρα. Παρά το γεγονός πως έδειχνε να πονάει, ο Γάλλος δεν είχε τραυματιστεί σοβαρά και επέστρεψε κανονικά στο γκαράζ της Pramac.

Zarco's bike split in half when he and Marquez collided 😳#MotoGP | #GermanGP pic.twitter.com/woAx0oR7xw