Ο οδηγός της Alpine F1 χρειάστηκε να επιστρατεύσει όλο του το ταλέντο για να αποφύγει τον τοίχο.

Ένας από τους οδηγούς που τράβηξαν πάνω τους τα βλέμματα στην πρώτη ημέρα δράσης του Grand Prix Καναδά, όγδοου γύρου του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1, ήταν ο Πιερ Γκασλί.

Στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στο Μοντρεάλ, τον είδαμε περισσότερο από κάθε άλλο οδηγό! Με τη δράση να ολοκληρώνεται νωρίς λόγω προβλημάτων στο κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης στο σιρκουί Ζιλ Βιλνέβ, ο Γάλλος είχε αρχικά μονοπωλήσει τα τηλεοπτικά πλάνα λόγω των προβλημάτων που εκείνος είχε στο μονοθέσιό του!





Η A523 είχε μείνει τελικά από πρόβλημα στα ηλεκτρικά συστήματα του τιμονιού της αλλά στο FP2, με νέο τιμόνι, ο Γκασλί επέστρεψε στη δράση.

Και χρειάστηκε να το αξιοποιήσει στο έπακρο, για να αποφύγει τον τοίχο στη στροφή 4, εκεί όπου η αστραπιαία διόρθωση κράτησε την A523… αρτιμελή.

Δείτε την εντυπωσιακή προσπάθεια του 27χρονου, στο video που ακολουθεί…

