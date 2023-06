Η πρώτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών στο Μοντρεάλ ολοκληρώθηκε πρόωρα με μηδαμινή δράση, λόγω τεχνικού προβλήματος στην πίστα.

Με το χειρότερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε το αγωνιστικό τριήμερο του Grand Prix Καναδά της Formula 1, το όγδοο αγωνιστικό τριήμερο της φετινής σεζόν. Παρά τις καλές καιρικές συνθήκες, μόνο 12 οδηγοί σημείωσαν χρονομετρημένη προσπάθεια, καθώς η δράση κράτησε μόλις λίγα λεπτά.

We've still got a red flag here



The marshals are pushing Gasly's car off track and behind the barriers 👍#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/rB6x9I1siP