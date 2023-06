O Μάρκο Μπετζέκι της VR46 Ducati ήταν ταχύτερος στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στην πίστα του Σάχσενρινγκ με τις διαφορές να είναι πολύ μικρές.

Η δράση συνεχίστηκε στο Grand Prix Γερμανίας, τον έβδομο γύρο του MotoGP για το 2023, με το FP2. Στη μονόωρη διαδιακασία είχαμε τους αναβάτες να κάνουν δοκιμές προσομοίωσης αγώνα και κατατακτηρίων. Επιπλέον υπήρξε ένα πολύ άσχημο και τρομακτικό ατύχημα μεταξύ των Μαρκ Μάρκεθ και Ζοάν Ζαρκό.

Ταχύτερος μετά τα 60 λεπτά του FP2 ήταν ο Μάρκο Μπετζέκι της VR46 του Βαλεντίνο Ρόσι. Ο Ιταλός σημείωσε την ταχύτερη επίδοσή του στο τέλος της περίοδου με χρόνο 1:20,271 και ήταν μόλις 40 χιλιοστά του δευτερολέπτου ταχύτερος του Χόρχε Μαρτίν με την Pramac Racing. Τρίτος ήταν ο Αλέιξ Εσπαργκαρό με έναν εξαιρετικό χρόνο στο 1:20,352 που τον χαροποίησε ιδιαίτερα.

