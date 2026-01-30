OMODA & JAECOO: Η τεχνολογία SHS στο επίκεντρο της ανάπτυξης σε Ευρώπη και Ελλάδα

Η OMODA & JAECOO επενδύει στην υβριδική τεχνολογία SHS, ενισχύοντας την παρουσία της σε Ευρώπη και Ελλάδα με σταθερή εμπορική ανάπτυξη.

Η OMODA & JAECOO συνεχίζει να καταγράφει ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, με αιχμή της στρατηγικής της τη νέα ενεργειακή τεχνολογία και ειδικότερα το υβριδικό σύστημα SHS (Super Hybrid System). Με παρουσία πλέον σε 64 αγορές παγκοσμίως και περισσότερες από 800.000 συνολικές πωλήσεις, η μάρκα εδραιώνει σταδιακά τη θέση της και στις παραδοσιακά απαιτητικές ευρωπαϊκές αγορές, όπου οι πωλήσεις έχουν ξεπεράσει τις 200.000 μονάδες.

Κομβικό στοιχείο της πορείας αυτής είναι το γεγονός ότι τα μοντέλα νέας ενεργειακής τεχνολογίας αντιστοιχούν πλέον σε ποσοστό άνω του 50% των παγκόσμιων πωλήσεων της OMODA & JAECOO. Στην Ελλάδα, λίγους μόλις μήνες μετά την είσοδό της στην αγορά, η μάρκα εμφανίζει ήδη εμπορική δυναμική, σε ένα περιβάλλον που εξακολουθεί να ωριμάζει ως προς την αποδοχή των υβριδικών και ηλεκτρικών τεχνολογιών.

Jaecoo 7 SHS-P: Ισχυρή παρουσία στα C-SUV

Η δυναμική αυτή αποτυπώνεται ξεκάθαρα στην πορεία του Jaecoo 7 SHS-P. Το plug-in hybrid C-SUV έχει κατακτήσει την 6η θέση στην ευρωπαϊκή αγορά της κατηγορίας του, με μερίδιο 5,39%, ενώ στην Ελλάδα συγκαταλέγεται ήδη στη δεκάδα των πιο δημοφιλών PHEV μοντέλων, καταλαμβάνοντας τη 10η θέση στο σύνολο της κατηγορίας.

Διεθνείς διακρίσεις και ευρωπαϊκή επένδυση

Η τεχνολογία SHS έχει λάβει διεθνή αναγνώριση, αποσπώντας τον τίτλο «Best PHEV Technology of the Year 2025» από το ισπανικό Autobild, ενώ η OMODA & JAECOO αναδείχθηκε «Brand of the Year» από το βρετανικό Carwow. Παράλληλα, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής της, η μάρκα έχει επενδύσει σε κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στην Ευρώπη, καθώς και σε μονάδα παραγωγής στη Βαρκελώνη, ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη παρουσία της.

Η ελληνική αγορά και το δίκτυο υποστήριξης

Στην Ελλάδα, η OMODA & JAECOO εκπροσωπείται αποκλειστικά από τον Όμιλος Emil Frey, με πανελλαδικό δίκτυο 9 σημείων πώλησης και 10 σημείων aftersales. Η άμεση διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και το οργανωμένο τεχνικό δίκτυο αποτελούν βασικούς πυλώνες της εμπορικής της πρότασης.

Η γκάμα περιλαμβάνει αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, καθώς και πλήρως υβριδικές (SHS-H) και plug-in hybrid (SHS-P) εκδόσεις, με όλα τα διαθέσιμα μοντέλα να έχουν αποσπάσει 5 αστέρια στις δοκιμές ασφάλειας του Euro NCAP και του ANCAP. Η 7ετής εγγύηση και η 8ετής κάλυψη για την μπαταρία και τα εξαρτήματα υψηλής τάσης ενισχύουν περαιτέρω την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

To 2026 φέρνει νέα μοντέλα

Το 2026 χαρακτηρίζεται κομβικό για τις OMODA & JAECOO, καθώς έχει προγραμματιστεί το λανσάρισμα οκτώ νέων μοντέλων. Με αυτόν τον τρόπο, οι δύο μάρκες φιλοδοξούν να διευρύνουν ουσιαστικά το χαρτοφυλάκιό τους και να προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις κινητικότητας, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της ελληνικής και ευρωπαϊκής αγοράς.