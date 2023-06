Περισσότεροι αγώνες, νέοι προορισμοί και πίστες που έχουν κατά το παρελθόν υπάρξει μέρος το παγκοσμίου πρωταθλήματος αντοχής περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της επόμενης σεζόν.

Στο πλαίσιο των 24 Ωρών Λε Μαν ανακοινώθηκε το αγωνιστικό πρόγραμμα του WEC για το 2024. Το κορυφαίο πρωτάθλημα αντοχής αυξάνει τον αριθμό αγώνων σε οκτώ από την επόμενη χρονιά, ενώ η μορφή του αλλάζει σημαντικά σε σύγκριση με φέτος.

Η σεζόν θα ξεκινήσει στις 24-25 Φεβρουαρίου με δύο ημέρες δοκιμών στο Κατάρ. Στο WEC αυτές έχουν την ονομασία «Πρόλογος». Μία εβδομάδα αργότερα, στις 2 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί ο εναρκτήριος αγώνας της σεζόν. Θα έχει διάρκεια 1.812 χιλιόμετρα ή 10 ώρες, απόσταση που δεν έχουμε ξαναδεί στο θεσμό.

