24 Ώρες Λε Μαν – Ιστορικός θρίαμβος για τη Ferrari

Η 100ή επέτειος για τις 24 Ώρες Λε Μαν είχε άρωμα Ιταλίας, με τη Ferrari να παίρνει μια σπουδαία νίκη σε έναν ανατρεπτικό και συναρπαστικό μαραθώνιο.

Χρειάστηκαν 341 γύροι για να ολοκληρωθούν οι 24 Ώρες Λε Μαν για το 2023 με τη Ferrari να είναι η ομάδα που πήρε τη νίκη και έγραψε ιστορία. Η ιταλική ομάδα επιβίωσε στον άκρως απαιτητικό αγώνα που χαρακτηρίστηκε από τις τρομερές μονομαχίες, τις χολιγουντιανές ανατροπές, τα παιχνίδια στρατηγικής και τα τερτίπια του καιρού και κατέκτησε για 10η φορά στην ιστορία της το μεγαλύτερο αγώνα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Στην 100ή επέτειο του αγώνα, οι Αλεσάντρο Πιέρ Γκουίντι, Τζέιμς Καλάντο και Αντόνιο Τζοβινάτσι με τη #51 499P Hybrid πέρασαν πρώτοι την καρό σημαία και κέρδισαν το στολίδι του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Το έργο τους ήταν δύσκολο και έδωσαν σκληρές μάχες καθ’ όλη τη διάρκεια των 24 ωρών. Μεγαλύτεροι αντίπαλοί τους ήταν οι Μπρέντον Χάρτλεϊ, Ρίο Χιρακάβα και Σεμπαστιέν Μπουεμί με το #8 Toyota GR010 Hybrid.

After a tumultuous 24 hours of Le Mans, @FerrariHypercar got the upper hand in the #Ferrari/ #Toyota duel to win the Race of the Century!

MER-CI for all the emotion ❤️#LeMansCentenary #WEC @AFCorse pic.twitter.com/rQBd805JOu — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 11, 2023

Η ιαπωνική ομάδα έκανε τα πάντα ώστε να πάρει την έκτη συνεχόμενη νίκη της στο Μαν, όμως ένα λάθος στην 23η ώρα κατέστρεψε τις όποιες ελπίδες της. Η προσπάθεια του πληρώματος ήταν αξιέπαινη και με το αποτέλεσμα αυτό παρέμειναν στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος οδηγών.

Lead change! @FerrariHypercar now in P1️⃣

Pier Guidi just gets ahead of Buemi's #8 Toyota. What a fight! 👊#LeMansCentenary pic.twitter.com/8Wqlec94Ys — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 11, 2023

Στην 3η θέση στα τελικά αποτελέσματα ήταν το #2 πρωτότυπο αγωνιστικό της Cadillac Racing. Οι Ρίτσαρντ Ουέστμπρουκ, Ερλ Μπάμπερ και Άλεξ Λιν, έμειναν μακριά από προβλήματα και χάρισαν στον Αμερικανό κατασκευαστή ένα θαυμάσιο αποτέλεσμα. Στην 4η θέση ήταν το #3 Cadillac, το οποίο παρά τα προβλήματα έφερε στην ομάδα της Chip Ganassi έναν επιπλέον λόγο να γιορτάσει.

Στην 5η θέση βρέθηκε η #50 Ferrari που αντιμετώπισε προβλήματα αξιοπιστίας και έχασε συνολικά έξι γύρους. Παρά τις ποινές, τις εξόδους και τις ατυχίες, η Glickenhaus Racing τερμάτισε για μία ακόμη φορά το Μαν και με τα δύο αγωνιστικά της και πήρε τις θέσεις 6 και 7 στα τελικά αποτελέσματα.

Στην 8η θέση της κατάταξης ήταν το #93 της Peugeot Sport. Η γαλλική ομάδα ήταν η ευχάριστη έκπληξη του αγώνα με το ρυθμό της, παρά το γεγονός πως προβλήματα αξιοπιστίας της στέρησαν τερματισμό στην πρώτη πεντάδα. Άκρως προβληματικό αγώνα είχε η Porsche, καθώς είχε καλύτερο πλασάρισμα το #5 της Penske Porsche Motorsport στην 9η θέση. Πολλά προβλήματα αξιοπιστίας και ατυχίες ταλαιπώρησαν τη γερμανική φίρμα. Την πρώτη 10άδα «έκλεισε» το #311 Cadillac που είχε σύγκρουση με τις μπαριέρες στον πρώτο γύρο, όμως κατάφερε να ανακάμψει.

Ο αγώνας σημαδεύτηκε από τεραστίων διαστάσεων μάχες καθ’ όλη τη διάρκειά του. Αποδείχθηκε για μία ακόμη φορά πως πρόκειται για ένα 24ωρο Σπριντ και το παραμικρό λάθος θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστικό.

Τεράστιες ανατροπές είχαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε ένα πολύ άσχημο ατύχημα που ενεπλάκησαν τέσσερα αγωνιστικά, το #7 Toyota GR010 οδηγήθηκε σε εγκατάλειψη ενώ ήταν στη δεύτερη θέση της κατάταξης. Επιπλέον, το #94 Peugeot 9X8 είχε σύγκρουση με τις μπαριέρες στα πρώτα λεπτά της δωδέκατης ώρας. Από την τρίτη θέση, το πλήρωμα έπεσε εκτός 10άδας, χάνοντας την όποια ελπίδα είχαν για ένα θετικό αποτέλεσμα. Έξοδος τις πρωινές ώρες κατέστρεψε τον αγώνα της #6 Porsche που μαχόταν για την τέταρτη θέση. Eγκατάλειψη είχαμε για το #4 της Vanwall και τη #75 Porsche, ενώ η #38 Porsche έμεινε 98 γύρους πίσω από τους νικητές της κατηγορίας.

Στην κατηγορία LMP2, η Inter Europol με το #34 Oreca 07 κατάφεραν να πάρουν μια εντυπωσιακή νίκη. Πρόκειται για την πρώτη πολωνικής ομάδας στην κατηγορία, με τους Φάμπιο Σέρερ, Άλμπερτ Κόστα και Γιάκουμπ Σμιεκόφσκι να είναι το νικητήριο πλήρωμα.

Στη 2η θέση και μόλις 21 δευτερόλεπτα πίσω τους τερμάτισε η Team WRT με το #41 αγωνιστικό των Λουί Ντελετράζ, Ρουί Αντράντε και Ρόμπερτ Κουμπίτσα. Το βάθρο «έκλεισε» η Duqueine Engineering, παίρνοντας τη θέση στα τελευταία λεπτά με οδηγούς τους: Νιλ Τζάνι, Ρενέ Μπίντερ και Νίκολας Πίνιο.

.@IE_Competition claim the LMP2 crown, having held the lead since daybreak. 🏁

Well done guys! You became the first polish team to win a #LeMans24 category #LeMansCentenary pic.twitter.com/UeEiyZOewA June 11, 2023

Η κατηγορία GTE είχε έντονο δράμα και δράση μέχρι τον τελευταίο γύρο. Η πιο συναρπαστική ιστορία ήταν της Corvetter Racing που κέρδισε τον αγώνα ενώ τις πρώτες ώρες είχε πέσει δύο γύρους μακριά από την κορυφή. Οι Μπεν Κίτινγκ, Νίκι Κάτσμπεργκ και Νίνο Βαρόνε με τη #33 Corvette C8.R έγραψαν ιστορία και είναι πολύ κοντά στην κατάκτηση του τίτλου στο WEC.

Στη 2η θέση, με προσπέρασμα στην τελευταία ώρα, τερμάτισε η ORT by TF Aston Martin Vantage των Αχμάντ Αλ Χάρτι, Μάικλ Ντίναν και Τσάρλι Ίστγουντ. Το βάθρο έκλεισε η #86 Porsche της GR Racing. Οι Iron Dames, το αμιγώς γυναικείο πλήρωμα στην κατηγορία, μπορεί να οδηγούσε τον αγώνα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, όμως πλασαρίστηκε στην τέταρτη θέση στα τελικά αποτελέσματα.

The LMGTE Am title goes to the America and @CorvetteRacing 🏁

Congratulations! #LeMansCentenary pic.twitter.com/6B2NGlAv9y — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 11, 2023

Επόμενος αγώνας του WEC είναι οι 6 Ώρες της Μόντσα στις 9 Ιουλίου.

Δείτε τα αποτελέσματα των 24 Ωρών Λε Μαν εδώ.