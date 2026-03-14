Δείτε πώς θα παραταχθούν οι 22 μονομάχοι της Formula 1 στο πεδίο μάχης της Σαγκάης για το δεύτερο αγώνα στην αγωνιστική σεζόν του 2026.

Μονάχα λίγες ώρες απέμειναν για την εκκίνηση του κρίσιμου Grand Prix Κίνας. Ο δεύτερος αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 αναμένεται με αγωνία και οι κατατακτήριες δοκιμές οι οποίες έγιναν το πρωί του Σαββάτου μας έδωσαν μία συναρπαστική κατάταξη.

Η αυριανή μάχη στο Shanghai International Circuit της Μελβούρνης, αναμένεται συναρπαστικό και θα έχει διάρκεια 56 γύρους.

Έχουμε ήδη το πρώτο δείγμα

Στον Αγώνα Σπριντ τα ξημερώματα του Σαββάτου είδαμε στους πρώτους γύρους μια εντυπωσιακή μάχη ανάμεσα στους Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ. Όμως ο οδηγός της Mercedes έχοντας το ταχύτερο μονοθέσιο κατάφερε να επικρατήσει.

Το grid του αγώνα

Από την 1η θέση θα εκκινήσει ο Κίμι Αντονέλι. Ο οδηγός της Mercedes-AMG κατέκτησε την πρώτη του pole position και είναι πλέον ο νεότερος poleman στην ιστορία της Formula 1. Δίπλα του θα είναι ο Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος θέλει να συνεχίσει το απόλυτο σε νίκες στο 2026.

Στη δεύτερη σειρά της εκκίνησης συναντάμε τους οδηγούς της Scuderia Ferrari. O Λιούις Χάμιλτον είναι 3ος και ο Σαρλ Λεκλέρ 4ος, με τους δύο οδηγούς να θέλουν να εκμεταλλευτούν τις εξαιρετικές εκκινήσεις της SF-26. Πίσω τους θα είναι οι δύο οδηγοί της McLaen, με τον Όσκαρ Πιάστρι μπροστά από τον παγκόσμιο πρωταθλητή, Λάντο Νόρις.

Ο Πιέρ Γκασλί με την Alpine εκκινεί 7ος έπειτα από μια ακόμη εξαιρετική εμφάνιση σε κατατακτήριες και δίπλα του θα έχει τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. Την πρώτη 10άδα συμπληρώνουν οι Όλιβερ Μπέρμαν της Haas και Ίσακ Χατζάρ με τη δεύτερη RB22.

Και τώρα αγώνας

Η δράση συνεχίζεται το πρωί της Κυριακής στις 09:00 ώρα Ελλάδος με το Grand Prix στη Σαγκάη.

