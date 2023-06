Ο οδηγός της Formula 1 παρακολούθησε από κοντά την ιστορική νίκη της Ferrari στο σημαντικότερο αγώνα αντοχής σε πίστα.

Όλη η Ιταλία γιορτάζει για τη νίκη της Ferrari στις 24 Ώρες Λε Μαν, στη χρονιά που συμπληρώνεται μισός αιώνας από τη συμμετοχή της στον αγώνα. Στην πίστα βρέθηκε και ο Σαρλ Λεκλέρ, στηρίζοντας την προσπάθεια της ιταλικής ομάδας.

O Μονεγάσκος οδηγός της Formula 1 ρωτήθηκε από το Eurosport αν θα ήθελε κάποια στιγμή να λάβει μέρος στις 24 Ώρες Λε Μαν με τη Ferrari. «Γιατί όχι, θα το ήθελα πολύ. Πρόκειται για μία απίστευτη διοργάνωση, θέλω μία μέρα να κλικάρω το σχετικό κουτάκι. Το πότε θα γίνει αυτό δεν το ξέρω».

Όσον αφορά τη νίκη της Ferrari για πρώτη φορά στο Λε Μαν μετά το 1965, ο Λεκλέρ είπε: «Τα συναισθήματα είναι απίστευτα, προφανώς. Όπως το να κερδίζει η Ferrari εδώ μετά από τόσες δεκαετίες απουσίας και μάλιστα στα 100 χρόνια από τον πρώτο αγώνα στο Λε Μαν. Δυστυχώς ο αγώνας δεν πήγε όπως θα θέλαμε για το δεύτερο αγωνιστικό #50 της Ferrari. Ήμουν εδώ για να υποστηρίξω την ομάδα και χαίρομαι που η Ferrari κέρδισε. Ήταν μία εξαιρετική εμπειρία. Είμαι περήφανος για τη νίκη της Ferrari».

