Επίδειξη δύναμης της Ducati στην Ιταλία, με τους αναβάτες της να «κλειδώνουν» τις θέσεις του βάθρου.

Το GP Ιταλίας, ο αγώνας του Παγκόσμιου Πρωταθήματος MotoGP στην πίστα του Μουτζέλο, ήταν η ευκαιρία της Ducati να πανηγυρίσει μια καθολική επικράτηση στον εντός έδρας αγώνα της. Ο Πέκο Μπανάια της εργοστασιακής Lenovo Ducati πήρε μιαν επιβλητική νίκη μπροστά στους συμπατριώτες του, μετά την επικράτησή του και στο Σπριντ του Σαββάτου. Το βάθρο συμπλήρωσαν οι δύο Pramac Ducati με τον Χόρχε Μαρτίν στη 2η και τον Ζοάν Ζαρκό στην 3η θέση. Για άλλον έναν αγώνα ο Μαρκ Μάρκεθ είχε πτώση ενώ ο Φάμπιο Κουαρταραρό τερμάτισε μόλις 11ος.

Οι αναβάτες πήραν τις θέσεις τους στην εκκίνηση με τον Πέκο Μπανάια στην pole position. Τα κόκκινα φώτα έσβησαν και ο Ιταλός πρωταθλητής είδε ξαφνικά δίπλα του τον Τζακ Μίλερ με την ΚΤΜ, που έκανε τρομερή εκκίνηση, αλλά κατάφερε να κρατήσει την πρώτη θέση ύστερα από μια σύντομη μάχη.

Ο Μαρκ Μάρκεθ έχασε αρκετές θέσεις, καθώς τον προσπέρασαν οι Λούκα Μαρίνι και Χόρχε Μαρτίν. Οι αναβάτες της Ducati είχαν καλύτερη ταχύτητα στους πρώτους γύρους. Πιο πίσω οι Aprilia δεν έκαναν καλή εκκίνηση, ιδιαίτερα με τον Βινιάλες που είχε πέσει εκτός 15άδας, ενώ και οι Yamaha έμεναν πολύ πίσω, με τον Φάμπιο Κουαρταραρό στην 13η θέση, πίσω από τον Φράνκο Μπρμπιντέλι.

Σύντομα ο Μπανάια κατάφερε να ανοίξει μια μικρή διαφορά και ο μοναδικός που κατάφερε να τον ακολουθήσει ήταν ο Μαρτίν. Οι δύο τους είχαν ξεφύγει πάνω από 1,5 δευτερόλεπτο από το γκρουπ που έδινε επικές μάχες για την 3η θέση και περιλάμβανε τους Λούκα Μαρίνι, Μαρκ και Άλεξ Μάρκεθ, Τζακ Μίλερ, Ζοάν Ζαρκό, Μπραντ Μπίντερ και Μάρκο Μπετζέκι.

Οι δύο πρώτοι είχαν αποσπαστεί από τους υπόλοιπους και έδιναν τη δική τους μάχη, που ενδεχόμενα θα κρινόταν και από την επιλογή ελαστικών, καθώς ο Μπανάια είχε προτιμήσει τη μεσαία γόμα της Michelin ενώ ο Μαρτίν εμπιστεύθηκε τη μαλακή.

Το πρώτο «θύμα» της μάχης για την 3η θέση ήταν ο Μαρκ Μάρκεθ. Ο Ισπανός αναβάτης της Repsol Honda προσπαθούσε να μεγαλώσει την πίεση στον Λούκα Μαρίνι αλλά άνοιξε τη γραμμή του, βγήκε στο ακάθαρτο κομμάτι της πίστας και έπεσε στην αμμοπαγίδα, εγκαταλείποντας τον αγώνα.

💥 HE'S GONE! @marcmarquez93 crashes OUT of the podium battle! 🤯 #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/b7cjytT8ij

Η πτώση του Μάρκεθ άφησε πέντε Ducati στις πρώτες πέντε θέσεις (Μπανάια, Μαρτίν, Μαρίνι, Α. Μάρκεθ, Ζαρκό), που ακολουθούνταν από το δίδυμο της ΚΤΜ. Λίγο πιο πίσω ο Αλέιξ Εσπαργκαρό άρχισε να ανεβαίνει και βρισκόταν στην 8η θέση, μπροστά από τον Μπετζέκι που δεν έβρισκε ρυθμό και έχανε έδαφος. Ακόμα πιο πίσω, ο Φάμπιο Κουαρταραρό με τη Yamaha έμενε κολλημένος πίσω από την Ducati του Ενέα Μπαστιανίνι αλλά αδυνατούσε να τον προσπεράσει.

Με τον Μπανάια να δείχνει να ελέγχει τη διαφορά από τον Μαρτίν, αλλά να μην απομακρύνεται, η μεγαλύτερη μάχη που διαμορφώθηκε ήταν αυτή ανάμεσα στον Μαρίνι και τον μοναδικό Μάρκεθ που είχε απομείνει στον αγώνα, τον Άλεξ. Ο Ισπανός της Gresini έκανε αρκετές προσπάθειες να περάσει τον Ιταλό της VR46 και τελικά τα κατάφερε, για να πάρει την 3η θέση. Ωστόσο, τόσο ο Μαρίνι όσο και ο Ζαρκό έμεναν πολύ κοντά του.

Οι τρεις αναβάτες πίεζαν ασφυκτικά ο ένας τον άλλο και το λάθος ήρθε -αναπόφευκτα, θα έλεγε κανείς- από τον Άλεξ Μάρκεθ, ο οποίος είχε πτώση και έμεινε εκτός αγώνα. Έτσι, οι Μαρίνι και Ζάρκο έμειναν μόνοι τους να παλέψουν για την 3η θέση. Νωρίτερα, είχε επίσης εγκαταλείψει λόγω πτώσης ο Μιγκέλ Ολιβέιρα της RNF Aprilia.

Ταυτόχρονα, ο Μπανάια έδειξε να «καθαρίζει» τον αγώνα, καθώς μπήκε στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα έχοντας φτιάξει διαφορά μεγαλύτερη του ενός δευτερολέπτου από τον Μαρτίν. Η επιλογή του μεσαίο πίσω ελαστικού φαίνεται ότι ήταν η σωστή. Με τον Πέκο Μπανάια να έχει πια εξαφανιστεί στον ορίζοντα, η μάχη της 3ης θέσης ήταν αυτή που κράτησε ζωντανό το ενδιαφέρον του αγώνα. Οι Ζοάν Ζαρκό και Λούκα Μαρίνι πάλεψαν σκληρά, με τον έμπειρο Γάλλο να επικρατεί του νεαρού Ιταλού.

Στους τελευταίους γύρους ο Αλέιξ Εσπαργκαρό ανέβασε το ρυθμό του και πέρασε τον Τζακ Μίλερ για την 6η θέση, αφήνοντας τον Αυστραλό στην 7η και εντός εμβέλειας του Μάρκο Μπετζέκι, ο οποίος δεν είχε μεν το ρυθμό να παλέψει για τις κορυφαίες θέσεις αλλά θα ήθελε μια θέση στην πρώτη 6άδα.

Τελικά δεν είχαμε ανατροπές, με τον Πέκο Μπανάια να πανηγυρίζει μια -εύκολη, όπως εξελίχθηκε- νίκη, μπροστά από τους Χόρχε Μαρτίν και Ζοάν Ζαρκό. Ο Λούκα Μαρίνι έκανε τέσσερις τις Ducati στις πρώτες τέσσερις θέσεις και ακολούθησαν οι Μπίντερ, Εσπαργκαρό, Μίλερ, Μπετζέκι, Μπαστιανίνι και Μπρμπιντέλι.

