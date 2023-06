Το Σάββατο στο Mugello ήταν υπόθεση της Ducati με πέντε αναβάτες της να παίρνουν τις πέντε πρώτες θέσεις.

Ο Αγώνας Σπριντ για το GP Ιταλίας στην πίστα του Μουτζέλο ήταν υπόθεση του Πέκο Μπανάια, ο οποίος στη σέλα της εργοστασιακής Lenovo Ducati πανηγύρισε τη νίκη. Ο Ιταλός πρωταθλητής, υπό το βλέμμα του μέντορά του Βαλεντίνο Ρόσι, ο οποίος βρέθηκε στην πίστα, κέρδισε για 3η φορά φέτος σε αγώνα Σπριντ μπροστά στα μάτια των χιλιάδων συμπατριωτών του. Ο Μάρκο Μπετζέκι της VR46 Ducati ήταν δεύτερος και ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Ducati τερμάτισε στην 3η θέση.

Η δυνατή βροχή τελικά δεν έπεσε στο Μουτζέλο, αν και τα βαριά σύννεφα παρέμειναν πάνω από την πίστα, και οι αναβάτες πήραν τις θέσεις τους στην εκκίνηση πάνω σε στεγνή άσφαλτο. Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα ο Μπανάια έφυγε καλά και διατήρησε την πρώτη θέση, με τον Μαρκ Μάρκεθ να τον ακολουθεί και τον Χόρχε Μαρτίν να ανεβαίνει στην 3η θέση. Ο Άλεξ Μάρκεθ είχε πτώση και εγκατέλειψε νωρίς τον αγώνα, ύστερα από επαφή με τον Μπίντερ, ενώ καλά ξεκίνησαν και οι Μαρίνι και Μπετζέκι,

Οι πρώτες σταγόνες της βροχής άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους ήδη από τον δεύτερο γύρο και ο Χόρχε Μαρτίν βρήκε την ευκαιρία να προσπεράσει διαδοχικά τους Μάρκεθ και Μπανάια για να πάρει την πρωτοπορία. Ο πάντα γρήγορος στη βροχή Τζακ Μίλερ επίσης άρχισε να ανεβαίνει, αλλά «στριμώχτηκε» με τον Μαρκ Μάρκεθ, κάτι που επηρέασε περισσότερο τον Ισπανό της Honda και τον έκανε να χάσει μερικές θέσεις.

