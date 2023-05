Τα είδαν όλα οι θεατές που βρέθηκαν στις κερκίδες της πίστας της Ινδιανάπολης, όταν συνέβη το ατύχημα του Κάιλ Κίρκγουντ.

Μάρτυρες ενός εκ των πιο τρομακτικών ατυχημάτων του 2023 έγιναν οι θεατές των 500 Μιλίων της Ινδιανάπολης. Στον 185ο γύρο, οι Φίλιξ Ρόζενκβιστ και Κάιλ Κίρκγουντ είχαν επαφή, με αποτέλεσμα τα δύο αγωνιστικά μονοθέσια να διαλυθούν.

Ωστόσο από το μονοθέσιο του Κίρκγουντ εκτινάχθηκε στον αέρα ο πίσω αριστερός τροχός. Πέρασε ανάμεσα από τις εξέδρες αποφεύγοντας για λίγο τους θεατές και κατέληξε σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Ωστόσο θραύσματα από τα μονοθέσια, έφτασαν μέχρι τις κερκίδες, με έναν θεατή να τραυματίζεται ελαφρά.

Η «πτήση» του τροχού τρόμαξε όλους όσους βρίσκονταν στο σημείο με ορισμένους θεατές να μένουν σοκαρισμένοι με αυτό που έβλεπαν. Το Indycar ανακοίνωσε πως θα ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες που οδήγησαν στην αποκόλληση και στην «πτήση» του τροχού.

The owner of IndyCar says an investigation is likely after a crash sent a wheel flying into the stands at the Indy 500. pic.twitter.com/ZCGV7y5iSb