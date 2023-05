Χάος στα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης – Μονοθέσιο αναποδογύρισε, τροχός κατέληξε δίπλα σε θεατές (vid)

Μία ιδιαίτερα τρομακτική στιγμή έλαβε χώρα στα τελευταία στάδια των 500 Μιλίων της Ινδιανάπολης, με δύο μονοθέσια να έχουν σύγκρουση με περισσότερα από 300 χλμ/ώρα.

Στον 185ο από τους 200 γύρους των 500 Μιλίων της Ινδιανάπολης, έγινε ένα τεράστιο ατύχημα. Ο Τζόσεφ Νιουγκάρντεν προσπέρασε στη στροφή 1 τον Φίλιξ Ρόζενκβιστ της McLaren για την 6η θέση.

Εν συνεχεία ο Ρόζενκβιστ είχε υποστροφή και έχασε το πίσω μέρος, χτυπώντας τον τοίχο. Έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του, με τους οδηγούς που ακολουθούσαν να προσπαθούν να τον αποφύγουν. Αυτό δεν ήταν καθόλου απλό, καθώς κινούνταν με περισσότερα από 300 χλμ/ώρα.

Δυστυχώς, ο Κάιλ Κίρκγουντ της Andretti Autosport δεν κατάφερε να τον αποφύγει, με το ελαστικό του να εκτοξεύεται μετά τη σύγκρουση στον αέρα και λίγο έλειψε να βρεθεί στην κερκίδα δίπλα στους θεατές. Επιπλέον το μονοθέσιο του Κίρκγουντ αναποδογύρισε και χτύπησε στον τοίχο της στροφής 2.



Δείτε το απίστευτο ατύχημα στο παρακάτω βίντεο...

Onboard of Kirkwood is amazing and terrifying to watch #Indy500 #IndyCar pic.twitter.com/vSdoA7Ieq1

Harrowing moment at the Indy 500 as a tire is flung from Felix Rosenqvist's car, narrowly missing fans, and Kyle Kirkwood is flipped in the collision. pic.twitter.com/38NLWvUFqX