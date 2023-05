Indy 500: Τι λέει η κάτοχος του αυτοκινήτου στο οποίο προσγειώθηκε τροχός μονοθεσίου (vid)

Στα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης συνέβη ένα σπάνιο όσο και τρομακτικό συμβάν, όταν τροχός αγωνιστικού αποκολλήθηκε και πέρασε δίπλα από τις κερκίδες.

Σε τραγωδία παραλίγο να εξελιχθεί η σύγκρουση των Ρόζενκβιστ και Κίρκγουντ στον 185ο από τους 200 γύρους των 500 Μιλίων της Ινδιανάπολης. Όπως μπορείτε να δείτε στο ακόλουθο βίντεο, ο πίσω αριστερός τροχός από το μονοθέσιο του δεύτερου αποκολλήθηκε και πέρασε πάνω από τον προστατευτικό φράχτη, ανάμεσα στις κερκίδες των θεατών!

Kirkwood lost a wheel at the Indy 500.



So, when the tire goes in the stands, do fans get to keep it? Is it foul ball rules? pic.twitter.com/LLngxnK36R