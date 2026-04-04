Στη Red Bull Racing δεν πιστεύουν πως θα γυρίσουν τούμπα τη φετινή σεζόν προς απογοήτευση του Μαξ Φερστάπεν.

Η Red Bull Racing βρίσκεται σε μία δυσμενή θέση, καθώς βρίσκεται εκτός αγωνιστικού κάδρου στη μάχη της κορυφής. Η αυστριακή ομάδα υπολείπεται αρκετά των Mercedes-AMG, Ferrari και McLaren και στα τελευταία δύο Grand Prix μοιάζει περισσότερο με ομάδα του midfield.

To καλύτερο αποτέλεσμά της είναι η 6η θέση του Μαξ Φερστάπεν στην Αυστραλία, με τον Ολλανδό να μετρά μία ακόμη 8η θέση στην Ιαπωνία. Στην Κίνα εγκατέλειψε λόγω μηχανικού προβλήματος, κάτι που δεν βοήθησε να εξομαλυνθεί η κακή του διάθεση.

Η Red Bull δεν περιμένει θαύματα

Με τον Φερστάπεν να «φλερτάρει» ολοένα και περισσότερο με την ιδέα να αποχωρήσει από τη Formula 1, η Red Bull Racing ψάχνει τρόπο να ανέβει αγωνιστικά. Το πακέτο αναβαθμίσεων της Σουζούκα δεν απέδωσε όπως θα περίμεναν στο εργοστάσιο του Μίλτον Κινς, κάτι που τους φέρνει σε δύσκολη θέση.

Ο επικεφαλής των «ταύρων», Λοράν Μεκίς, δήλωσε πως η ομάδα του θα αξιοποιήσει το κενό του Απριλίου ώστε να βρει λύσεις στα δομικά της προβλήματα.

«Είμαι σίγουρος ότι θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το διάστημα για να κάνουμε ένα πολύ καλό βήμα μπροστά. Χρειαζόμαστε χρόνο για να αναλύσουμε τα δεδομένα μας σε βάθος, να τα μεταφέρουμε στη σήραγγα και στον προσομοιωτή, να δοκιμάσουμε διαφορετικές παραμέτρους. Όλα αυτά μπορούμε να τα κάνουμε χωρίς να αγωνιζόμαστε. Αυτό σημαίνει ότι θα πάμε στο Μαϊάμι και θα έχουμε λύσει τα πάντα σαν από θαύμα; Όχι. Αλλά είμαι σίγουρος ότι η ομάδα θα κατανοήσει τα προβλήματα και θα αρχίσει να φέρνει βελτιώσεις ήδη από εκεί».

Η Red Bull έκανε βήματα προς τα πίσω

Ο Μεκίς αναγνώρισε πως όχι μόνο δεν κατάφερε η Red Bull να βελτιωθεί από την Αυστραλία, αλλά είδε τις ομάδες του midfield να τη φτάνουν σε απόδοση. Ο Γάλλος τόνισε πως αυτό που θέλει από τους οδηγούς του είναι να πιέζουν το μονοθέσιο στο όριό του.

«Δεν πρέπει να περιμένουμε θαύματα στο πόσο θα κλείσει η διαφορά, γιατί το χάσμα είναι μεγάλο. Αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε ένα μονοθέσιο με το οποίο οι οδηγοί μας θα μπορούν ξανά να πιέσουν, να μετρήσουμε τη διαφορά από τους αντιπάλους σε αυτές τις συνθήκες και μετά όλα θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη μέχρι το τέλος της χρονιάς. Πιστεύουμε ότι στην Κίνα κάναμε ένα βήμα πίσω. Και αυτό το μετράμε όχι μόνο σε σχέση με τους κορυφαίους, αλλά και με το midfield που μας πλησίασε. Δεν είναι θέμα μόνο αριθμού στροφών. Υπάρχει ένα επίπεδο όπου, σε συγκεκριμένες ταχύτητες και συνθήκες στροφών, χάνουμε απόδοση σε σχέση με αυτό που θα έπρεπε να δίνει το πακέτο μας. Σε αυτό πρέπει να δουλέψουμε. Είμαστε ένα δευτερόλεπτο πίσω».

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιανννης συζητούν για το Grand Prix της F1 στην Ιαπωνία και για τις αδυναμίες που εξέθεσε, οι οποίες απαιτούν σοβαρές παρεμβάσεις.