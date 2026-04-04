Πίστη στη Ferrari και στο πλάνο εξέλιξής της στο 2026 έχει ο Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος ανυπομονεί να δει τι «μαγειρεύει» το Μαρανέλο.

Η σεζόν του 2026 στη Formula 1 έχει ξεκινήσει με θετικό τρόπο για τη Scuderia Ferrari, όχι όμως τέλειο. Η ιταλική ομάδα δείχνει να είναι η δεύτερη δύναμη πίσω από τη Mercedes-AMG, με το ρυθμό της να μην είναι μακριά από της γερμανικής ομάδας.

Στα τρία Grand Prix που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στη σεζόν μετράει ισάριθμα βάθρα, με τον Σαρλ Λεκλέρ να έχει δύο και τον Λιούις Χάμιλτον να έχει ένα. Η Ferrari δείχνει πως έχει δυνατότητες στο φετινό πρωτάθλημα και σε κάθε αγώνα μειώνει τη διαφορά της από τη Mercedes.

Το πλεονέκτημα της Mercedes

Μιλώντας για το ξεκίνημα της φετινής χρονιάς, ο οδηγός της Ferrari, Σαρλ Λεκλέρ, εστίασε τον τομέα που υπερέχει αυτή τη στιγμή η Mercedes και η SF-26 δεν μπορεί να την ανταγωνιστεί.

«Σίγουρα οι μονάδες ισχύος της Mercedes έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα απέναντί μας αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι στο οποίο πρέπει να εστιάσουμε, γιατί στους πρώτους γύρους ένιωθα ότι χάνω σε σχέση με τους άλλους, δεν είχα την ίδια αίσθηση ισχύος», ανέφερε ο Μονεγάσκος.

Παρά την υπεροχή της ιταλικής ομάδας σε τομείς όπως οι αργές στροφές, ο Λεκλέρ πιστεύει πως η Ferrari δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει τον κινητήρα ως δικαιολογία.

«Ο κινητήρας είναι ένας τομέας που πρέπει να βελτιώσουμε, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν τεράστια περιθώρια εξέλιξης και στο σασί, στην αεροδυναμική, στη διαχείριση των ελαστικών. Όλα αυτά κάνουν τη διαφορά. Ο κινητήρας είναι κάτι που δεν μπορούμε να αλλάξουμε άμεσα, οπότε μέχρι να φτάσουμε εκεί, πρέπει να βελτιώσουμε τα πάντα γύρω από το μονοθέσιο».

O Βασέρ θέλει βελτίωση παντού

Ο επικεφαλής της Scuderia, Φρεντ Βασέρ, δεν θα περιμένει την έγκριση εξέλιξης του κινητήρα της SF-26 μέσω του συστήματος ADUO. O Γάλλος δίνει ώθηση στην ομάδα του να βρει απόδοση σε όλους τους τομείς του μονοθεσίου.

«Ξέρουμε ότι έχουμε έλλειμμα απόδοσης στις ευθείες και πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό, αλλά αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε, όπως όλοι στο paddock. Είναι η αρχή ενός νέου κύκλου κανονισμών και υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να βελτιώσουμε. Η απόδοση προέρχεται από παντού. Πρέπει να κάνουμε βήματα σε κάθε τομέα. Δεν είναι θέμα να κάνεις ένα βήμα, αλλά να κάνεις μεγαλύτερο βήμα από τους άλλους».

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιανννης συζητούν για το Grand Prix της F1 στην Ιαπωνία και για τις αδυναμίες που εξέθεσε, οι οποίες απαιτούν σοβαρές παρεμβάσεις.