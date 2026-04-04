H Cadillac F1 Team μαθαίνει ακόμα τον κόσμο της Formula 1, με τον Σέρχιο Πέρεζ να αναγνωρίζει την ανάγκη για βελτίωση στους επόμενους αγώνες.

Το 2026 έκανε ντεμπούτο στη Formula 1 η Cadillac, η οποία έγινε η 11η ομάδα του grid. Σε αντίθεση με τη Haas το 2016, η αμερικανική ομάδα ακολουθεί ένα διαφορετικό μοντέλο και ξεκίνησε από το μηδέν την προετοιμασία της για να βρεθεί στο σπορ.

Μάλιστα, οι βλέψεις της είναι μεγάλες καθώς από το 2028 θα αγωνίζεται στη Formula 1 με τον δικό της κινητήρα, ο οποίος εξελίσσεται στις ΗΠΑ.

Το βήμα που χρειάζεται να κάνει η Cadillac

Έως τώρα στο 2026 ο καλύτερος τερματισμός των Αμερικανών είναι η 16η θέση του Σέρχιο Πέρεζ στην Αυστραλία. Έκτοτε δεν έχουν καταφέρει να απειλήσουν για τις πιο μπροστά θέσεις, όμως τόσο στην Κίνα όσο και στην Ιαπωνία είχαν την ταχύτητα να κερδίσουν στα ίσα την Aston Martin.

Μιλώντας για το ρυθμό της Cadillac έως τώρα στη σεζόν, ο Πέρεζ ήταν ξεκάθαρος μετά και τα όσα είδε στην Ιαπωνία.

«Ήταν αρκετά ενδιαφέρον. Όταν ακολουθούσα, έτρεχα κοντά στις Williams και Alpine και μπορούσα να δω ότι δεν ήταν πολύ μακριά. Απλώς αυτοί καταφέρνουν να βρίσκουν συνεχώς ρυθμό, όλο και περισσότερο. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πως χρειαζόμαστε ένα δευτερόλεπτο αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο σε κάθε Grand Prix. Στην Ιαπωνία ήταν ο πρώτος αγώνας όπου όλα κύλησαν περίπου ομαλά», ανέφερε αρχικά ο Μεξικανός δείχνοντας τα βήματα της ομάδας του προς τη σωστή κατεύθυνση.

Ο τομέας που υστερεί η Cadillac

Για το πρώτο μέρος της φετινής σεζόν, η Cadillac επέλεξε μια συντηρητική προσέγγιση στην εξέλιξη του μονοθεσίου της. Στην Ιαπωνία ο νέος διαχύτης έδωσε επιπλέον απόδοση, ωστόσο αυτό το ένα δευτερόλεπτο που ψάχνει δεν θα βρεθεί εύκολα, παρά το γεγονός πως οι στόχοι για το πρώτο κομμάτι της σεζόν έχουνε επιτευχθεί.

Σύμφωνα με τον Πέρεζ το μεγάλο έλλειμμα είναι η κάθετη δύναμη, κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό για μια τόσο νέα ομάδα. Επιπλέον ο Μεξικανός ανέφερε πως η επόμενη αναβάθμιση θα παρουσιαστεί στον αγώνα του Μαϊάμι τον ερχόμενο Μάιο.

«Ελπίζω πραγματικά ότι θα φέρουμε μια μεγάλη αναβάθμιση στο Μαϊάμι και πιστεύω ότι αυτό θα είναι το μεγαλύτερο τεστ για την ομάδα. Ελπίζω ότι μπορούμε να κάνουμε το βήμα ώστε να βρεθούμε μέσα στη μάχη του midfield. Νομίζω ότι υπάρχουν αρκετοί τομείς, αλλά αυτή τη στιγμή ο βασικός είναι η κάθετη δύναμη, εκεί υστερούμε περισσότερο. Η ισορροπία του μονοθεσίου δεν είναι κακή, απλώς μας λείπει η κάθετη δύναμη. «Ναι, σίγουρα βλέπω ενθαρρυντικά σημάδια. Υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει και στη διαχείριση ενέργειας. Μπορούσα να δω ότι κάποιες ομάδες χρησιμοποιούν διαφορετικά τις χαρτογραφήσεις σε σχέση με εμάς. Είναι κάτι πάνω στο οποίο πρέπει να δουλέψουμε».

