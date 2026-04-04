F1: O Αντονέλι δεν κερδίζει αλλά κυριαρχεί στο 2026

Οι εμφανίσεις του Κίμι Αντονέλι στη φετινή σεζόν της Formula 1 προκαλούν έκπληξη και δέος από την ετοιμότητά του να κυριαρχεί με τέτοια άνεση.

Από τα τρία Grand Prix τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στο 2026, ο Κίμι Αντονέλι έχει κερδίσει τα δύο εξ’ αυτών. Ο Ιταλός εντυπωσιάζει με την ταχύτητά του στο φετινό πρωτάθλημα, καθώς είναι σε θέση να κερδίσει στα ίσα τον Τζορτζ Ράσελ και να εκμεταλλευτεί κάθε του στραβοπάτημα.

Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Ιταλός γράφει ήδη τη δική του ιστορία. Στους αγώνες της Κίνας και της Ιαπωνίας εκκίνησε από την pole, έθεσε τον ταχύτερο γύρο του αγώνα και πήρε τη νίκη, επιδόσεις που δεν συναντάμε συχνά στη Formula 1.

F1 Guide
F1 Guide

Κυρίαρχος σε ένα ακόμη στατιστικό

Η εικόνα του φετινού πρωταθλήματος παίρνει μια πολύ ενδιαφέρουσα μορφή, με πρωταγωνιστή τον Αντονέλι. Ο Ιταλός είναι ένας από τους 5 οδηγούς που έχουν βρεθεί στην πρωτοπορία ενός Grand Prix για τουλάχιστον ένα γύρο.

Συγκεκριμένα ο 19χρονος οδηγός της Mercedes-AMG έχει οδηγήσει αγώνα για 88 γύρους μέχρι τώρα στο φετινό πρωτάθλημα. Η διαφορά του από το δεύτερο Τζορτζ Ράσελ είναι χαοτική, με τον Βρετανό να έχει μόλις 33 γύρους στην 1η θέση μέχρι τώρα.

 

Ο Σαρλ Λεκλέρ είναι 3ος με 23 γύρους στην πρωτοπορία, ενώ 4ος είναι ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren με 16 γύρους και 5ος ο Λιούις Χάμιλτον με 4 γύρους στην 1η θέση.

ΘέσηΟδηγόςΓύροι στην πρωτοπορία
1Κίμι Αντονέλι88
2Τζορτζ Ράσελ36
3Σαρλ Λεκλέρ23
4Όσκαρ Πιάστρι16
5Λιούις Χάμιλτον4

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιανννης συζητούν για το Grand Prix της F1 στην Ιαπωνία και για τις αδυναμίες που εξέθεσε, οι οποίες απαιτούν σοβαρές παρεμβάσεις.

Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!

@Photo credits: Mercedes-AMG F1 media

