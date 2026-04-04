Οι εμφανίσεις του Κίμι Αντονέλι στη φετινή σεζόν της Formula 1 προκαλούν έκπληξη και δέος από την ετοιμότητά του να κυριαρχεί με τέτοια άνεση.

Από τα τρία Grand Prix τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στο 2026, ο Κίμι Αντονέλι έχει κερδίσει τα δύο εξ’ αυτών. Ο Ιταλός εντυπωσιάζει με την ταχύτητά του στο φετινό πρωτάθλημα, καθώς είναι σε θέση να κερδίσει στα ίσα τον Τζορτζ Ράσελ και να εκμεταλλευτεί κάθε του στραβοπάτημα.

Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Ιταλός γράφει ήδη τη δική του ιστορία. Στους αγώνες της Κίνας και της Ιαπωνίας εκκίνησε από την pole, έθεσε τον ταχύτερο γύρο του αγώνα και πήρε τη νίκη, επιδόσεις που δεν συναντάμε συχνά στη Formula 1.

Κυρίαρχος σε ένα ακόμη στατιστικό

Η εικόνα του φετινού πρωταθλήματος παίρνει μια πολύ ενδιαφέρουσα μορφή, με πρωταγωνιστή τον Αντονέλι. Ο Ιταλός είναι ένας από τους 5 οδηγούς που έχουν βρεθεί στην πρωτοπορία ενός Grand Prix για τουλάχιστον ένα γύρο.

Συγκεκριμένα ο 19χρονος οδηγός της Mercedes-AMG έχει οδηγήσει αγώνα για 88 γύρους μέχρι τώρα στο φετινό πρωτάθλημα. Η διαφορά του από το δεύτερο Τζορτζ Ράσελ είναι χαοτική, με τον Βρετανό να έχει μόλις 33 γύρους στην 1η θέση μέχρι τώρα.

Ο Σαρλ Λεκλέρ είναι 3ος με 23 γύρους στην πρωτοπορία, ενώ 4ος είναι ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren με 16 γύρους και 5ος ο Λιούις Χάμιλτον με 4 γύρους στην 1η θέση.

Θέση Οδηγός Γύροι στην πρωτοπορία 1 Κίμι Αντονέλι 88 2 Τζορτζ Ράσελ 36 3 Σαρλ Λεκλέρ 23 4 Όσκαρ Πιάστρι 16 5 Λιούις Χάμιλτον 4

