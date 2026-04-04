Λίγες ημέρες απέμειναν για την εκκίνησης της Ανάβασης Ριτσώνας, έναν από τους πιο εμβληματικούς αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αναβάσεων.

Η Ανάβαση Ριτσώνας, η δημοφιλέστερη διοργάνωση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αναβάσεων, θα πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Απριλίου από το Αγωνιστικό Σωματείο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, προσελκύοντας για ακόμη μία χρονιά το έντονο ενδιαφέρον οδηγών και θεατών. Πρόκειται για έναν από τους πιο εμβληματικούς αγώνες του θεσμού, με μακρά ιστορία και ξεχωριστή θέση στο αγωνιστικό καλεντάρι, αποτελώντας κάθε χρόνο πόλο έλξης για χιλιάδες φίλους των αγώνων που κατακλύζουν την μήκους 3,1 χλμ διαδρομή της Ανάβασης. Οι διοργανωτές βρίσκονται ήδη στην τελική ευθεία των προετοιμασιών, με στόχο την άρτια και ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, η οποία αποτελεί τον τρίτο γύρο του φετινού Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αναβάσεων.

Ο Διοικητικός και Τεχνικός Έλεγχος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Απριλίου, από τις 17:30 έως τις 20:30, στο myKTEO Χαλκίδας, καθώς και το Σάββατο 18 Απριλίου στον χώρο των πιτς, από τις 08:00 έως τις 09:30.

Οι χρονομετρημένες δοκιμές είναι προγραμματισμένες να ξεκινήσουν στις 10:30 το Σάββατο 18 Απριλίου, ενώ τα δύο σκέλη του αγώνα θα διεξαχθούν την Κυριακή 19 Απριλίου, με ώρα έναρξης επίσης στις 10:30. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δρόμος θα κλείνει για τους θεατές 90 λεπτά πριν από τη διέλευση του πρώτου αγωνιστικού αυτοκινήτου και τις δύο ημέρες, δηλαδή στις 09:00.

Η περίοδος δήλωσης συμμετοχής στην Ανάβαση Ριτσώνας ξεκινάει τη Δευτέρα 30 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 10 Απριλίου στις 23.59. Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται αποκλειστικά μέσω του Συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων με ένα κλικ εδώ.