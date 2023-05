O Ισπανός αναβάτης της Honda είχε μία πολύ άσχημη πτώση στα τελευταία λεπτά του FP2, που ενδέχεται να του κοστίσει ακριβά.

Η πρώτη ημέρα του Grand Prix Γαλλίας, τον πέμπτο αγώνα του MotoGP στο 2023, δεν ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο για τον Μαρκ Μάρκεθ. Ο αναβάτης της Honda, είχε πτώση στη στροφή 9, στο τέλος της δεύτερης περιόδου ελεύθερων δοκιμών στο Λε Μαν.

Ο Ισπανός δεν τραυματίστηκε, ωστόσο η μοτοσικλέτα του προσέκρουσε με δύναμη στο έδαφος, έκανε τούμπες και διαλύθηκε έως ότου ακινητοποιηθεί. Ο 8 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν ιδιαίτερα εκνευρισμένος με την πτώση του και την κατάληξη της μοτοσικλέτας του, καθώς ενδέχεται να του κοστίσει ακριβά. Δείτε την πτώση του στο παρακάτω βίντεο.

Η Honda παρουσίασε ένα νέο πλαίσιο στη Γαλλία, το οποίο έχει δημιουργήσει η Kalex. Ο Μάρκεθ έχει μόνο ένα καινούργιο πλαίσιο για το τριήμερο, και σε περίπτωση που υπέστη ζημιά, τότε θα αλλάξει στην προηγούμενη έκδοση.

Στα συνδυασμένα αποτελέσματα της πρώτης ημέρας, ο Μάρκεθ βρέθηκε στην 8η θέση της κατάταξης και πήρε την απευθείας πρόκριση στο Q2 των κατατακτήριων δοκιμών.

Disaster on @marcmarquez93's last flying lap! 💥



Damage to the motorcycle but he has made it into a Q2 place 💪#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/oSXkXvWIAv