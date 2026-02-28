Η ΟΜΑΕ βράβευσε τους κορυφαίους Έλληνες αθλητές του μηχανοκίνητου αθλητισμού σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στη σεζόν του 2025.

Σε κλίμα συγκίνησης και υπερηφάνειας πραγματοποιήθηκε από την Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (ΟΜΑΕ) η βράβευση των αθλητών που διέπρεψαν στις διάφορες μορφές αγώνων το 2025. Στη γιορτή η οποία φιλοξενήθηκε στον Πολυχώρο Λώλου στην Παιανία, τιμήθηκαν οι πρωταγωνιστές της περασμένης χρονιάς, σε μια βραδιά γεμάτη χαμόγελα, αναμνήσεις και αισιοδοξία για τη νέα αγωνιστική περίοδο που βρίσκεται προ των πυλών.

Τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Dr. Αντώνιος Αυγερινός και η Πρόεδρος της Αθλητικής Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.), Μαρία Τσεσμελή. Η βραδιά ξεκίνησε με έναν σύντομο χαιρετισμό από την Πρόεδρο της ΟΜΑΕ, Φωτεινή Ψαρράκου η οποία έκανε έναν απολογισμό της χρονιάς που πέρασε, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Η ΟΜΑΕ το 2025 με συνέπεια συνέχισε να επενδύει σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, αλλά και να αναβαθμίζει το επίπεδο των στελεχών με συνεχή σεμινάρια σε όλη την Ελληνική επικράτεια. Παράλληλα, η περιβαλλοντική διαπίστευση από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Αυτοκινήτου αποτελεί μία σημαντική αναγνώριση της δέσμευσης και της προσήλωσης της ΟΜΑΕ σε πολιτικές βιωσιμότητας και σεβασμού στο περιβάλλον».

Η Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος δεν παρέλειψε να εκφράσει τις ευχαριστίες της προς όλους όσους στηρίζουν έμπρακτα τη διοργάνωση των αγώνων, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προσφοράς τους στον μηχανοκίνητο αθλητισμό:

«Ευχαριστούμε το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την υλοποίηση της ψηφιακής πλατφόρμας e-kouros, η οποία διαμορφώνει ένα θεσμικό πλαίσιο που διασφαλίζει την ομαλή, ασφαλή και διάφανη διεξαγωγή των αγώνων μηχανοκίνητου αθλητισμού. Παράλληλα, ευχαριστούμε την Ελληνική Αστυνομία και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την άριστη συνεργασία και τη διαρκή υποστήριξή τους, καθώς και την Cosmote TV για την καθοριστική συμβολή της στην προβολή των αγώνων. Θερμές ευχαριστίες αξίζουν στους διοργανωτές, που εργάζονται για τη διεξαγωγή αγώνων υψηλών προδιαγραφών, αλλά και στους αθλητές, οι οποίοι με τη συμμετοχή τους αποδεικνύουν ότι ο μηχανοκίνητος αθλητισμός αποτελεί τρόπο ζωής. Ευχαριστούμε επίσης τους χορηγούς για τη στήριξή τους, τους μηχανικούς, καθώς και τους συνεργάτες της ΟΜΑΕ, τα στελέχη και τους κριτές των αγώνων».

Όσον αφορά το 2026, η κα Ψαρράκου τόνισε ότι η Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος «κοιτάζει» με αισιοδοξία τη νέα χρονιά: «Στόχος της ΟΜΑΕ είναι η ανάπτυξη ενός μηχανοκίνητου αθλητισμού σύγχρονου, ασφαλούς, εξωστρεφούς και βιώσιμου, που να τιμά την ιστορία και την προσφορά των ανθρώπων του. Εύχομαι σε όλους, όμορφους και ασφαλείς αγώνες, καθώς και μια χρονιά γεμάτη χαρές και επιτυχίες».

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Dr. Αντώνιος Αυγερινός, ο οποίος δήλωσε ότι η συνεργασία με την ΟΜΑΕ θα συνεχιστεί: «Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ο κορυφαίος εθελοντικός και ανθρωπιστικός οργανισμός της χώρας, συμπορεύεται με την ΟΜΑΕ σε ένα ευρύ πεδίο δράσεων και συνεργασιών. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε όλες τις δράσεις της ΟΜΑΕ και τη φετινή χρονιά. Έχουμε επιχειρησιακή πληρότητα και ετοιμότητα και με όλα τα διασωστικά μας μέσα και τις κινητές μονάδες υγείας, θα εξασφαλίζουμε την ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων».

Η Πρόεδρος της ΑΜΟΤΟΕ, Μαρία Τσεσμελή τόνισε τη σημασία της συνεργασίας με την ΟΜΑΕ: «Η συνεργασία με την ΟΜΑΕ στους αγώνες ντραγκστερ είναι άκρως επιτυχημένη. Συγχαρητήρια στους πρωταγωνιστές του 2025. Εύχομαι η φετινή χρονιά να είναι γεμάτη επιτυχίες, με ασφαλείς αγώνες».

Ακολούθησαν οι τιμητικές βραβεύσεις των αθλητών που διακρίθηκαν στο διεθνές στερέωμα το 2025, οι οποίοι με τις επιδόσεις τους, απέδειξαν ότι ο ελληνικός μηχανοκίνητος αθλητισμός συνεχίζει να διαπρέπει διεθνώς. Πιο συγκεκριμένα, βραβεύτηκε ο Θωμάς Κρασώνης για την κατάκτηση του τίτλου στην Κατηγορία Open του Nascar Euro Series, ο Κρίτωνας Λεντούδης που τερμάτισε δεύτερος στην κατηγορία LMP2 PRO/AM του Le Mans Series, ο Δημήτρης Δεβερίκος που ολοκλήρωσε τη χρονιά στην τέταρτη θέση στο Campionato Italiano Gran Turismo στην κατηγορία Endurance 2 Pro-AM, ο Γιώργος Βασιλάκης που κατέλαβε την τρίτη θέση στην κατηγορία Masters του Παγκοσμίου Πρωτάθλήματος Ράλλυ και ο Ζώης Σκρίμπιας που τερμάτισε όγδοος στην κατηγορία Coppa Shell του Ferrari Challenge Europe.

Τιμητική πλακέτα από την Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος έλαβαν επίσης ο πρώην αγωνιζόμενος Ευάγγελος Γκάλλο, ο οποίος συμμετείχε στους αγώνες για περισσότερα από 35 χρόνια και ο Γιώργος Κωστούρος, που κάλυψε με την κάμερά του τους αγώνες αυτοκινήτου από το 1986 έως το 2012, συμβάλλοντας με τον τρόπο του στην προβολή του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Η βραδιά συνεχίστηκε με τη βράβευση των πρωταγωνιστών του 2025, σε όλες τις μορφές αγώνων που έλαβαν χώρα την περασμένη χρονιά. Συγκεκριμένα, βραβεύτηκαν οι αθλητές που διέπρεψαν στο χώρο του Karting, στο χώρο του Drift, στους αγώνες ταχύτητας, στις Αναβάσεις, στο Dragster, στα χωμάτινα και ασφάλτινα ράλλυ, στο χώρο των Ιστορικών αυτοκινήτων, στα crosscar, στο χώρο των Regularity, στα 4x4 και στις Δεξιοτεχνίες.