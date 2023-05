O Τζακ Μίλερ της KTM ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του MotoGP, στην πίστα του Λε Μαν.

Η δράση συνεχίστηκε στην πίστα Μπουγκάτι στο Λε Μαν για το Grand Prix Γαλλίας του MotoGP, το 1.000ό αγώνα στην ιστορία της κορυφαίας κατηγορίας μοτοσικλετών. Ομάδες και αναβάτες ολοκλήρωσαν τα προγράμματά τους στο FP2, το οποίο έκρινε το ποιοι θα δώσουν μάχη στο Q1 των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου και ποιοι θα βρίσκονται απευθείας στο Q2.

Όπως συνέβη στην πρωινή διαδικασία, έτσι και στο FP2, o Τζακ Μίλερ ήταν ο ταχύτερος αναβάτης για λογαριασμό της KTM. O Αυστραλός είναι σε εξαιρετική φόρμα και το επιβεβαίωσε στο τέλος της ωριαίας διαδικασίας με το 1:30,950. Ο χρόνος του ήταν αρκετός για να ξεπεράσει τον ταχύτατο Αλέιξ Εσπαργκαρό της Aprilia για 0,119 δευτ. Στην 3η θέση της διαδικασίας ήταν ο Μάρκο Μπεζέκι, ο οποίος σημείωσε τον ταχύτερο γύρο για αναβάτη της Ducati.

Ακολούθησαν δύο ακόμη μοτοσικλέτες της ιταλικής φίρμας, με τους Χόρχε Μαρτίν και Ζοάν Ζαρκό να είναι με άνεση εντός της πρώτης 10άδας. Ο Μάβερικ Βινιάλες ξεπέρασε τον Μπραντ Μπίντερ, ενώ ο Μαρκ Μάρκεθ κατάφερε, με κάποιο μαγικό τρόπο, να σημειώσει την 8η ταχύτερη επίδοση. Ο Ισπανός είχε πτώση στο τέλος της διαδικασίας και ως αποτέλεσμα η RC213V του διαλύθηκε.

Μόλις στην 9η θέση στα συνδυασμένα αποτελέσματα ήταν ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Πέκο Μπανάια, ξεπερνώντας για μισό δέκατο του δευτερολέπτου τον Άλεξ Μάρκεθ.

Έκπληξη ήταν η απουσία του Φάμπιο Κουαρταραρό από την πρώτη 10άδα. Ο Γάλλος της Yamaha ήταν στη 12η θέση και αύριο θα δώσε μάχη από το Q1 στις κατατακτήριες δοκιμές. Ο Ζοάν Μιρ της Honda ήταν ο μοναδικός αναβάτης που δεν βελτίωσε την πρωινή του επίδοση κι έμεινε 13ος.

