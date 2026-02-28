Στο φετινό Grand Prix του Μονακό δεν θα δούμε τις τραγελαφικές καταστάσεις που έλαβαν χώρα στον αγώνα της σεζόν του 2025.

Στην αγωνιστική σεζόν του 2025 το Grand Prix Μονακό πραγματοποιήθηκε με τους οδηγούς να κάνουν δύο υποχρεωτικά pit-stops. Αυτός ο κανονισμός θεσπίστηκε ώστε να δημιουργήσει μεγαλύτερη ποικιλομορφία στις στρατηγικές και έναν πιο ενδιαφέρον αγώνα.

Αυτό που δημιούργησε ωστόσο μόνο αγώνας δεν μπορούσε να χαρακτηριστεί, με πολλές ομάδες να οδηγούνται σε στρατηγικές «Φρανκενστάιν» ώστε ο ένας οδηγός να καθυστερεί εσκεμμένα όσους ήταν πίσω του για να επωφεληθεί ο teammate του.

monaco 2025 pole lap (this lives rent free in my mind) pic.twitter.com/KCjGR9q0uF https://t.co/1DQR0QBNo4 — lucía¹ (@NRR1S) February 23, 2026

Η αλλαγή στον κανονισμό

Ενόψει 2026 η FIA προχώρησε σε αναθεώρηση του κανονισμού μετά και την κριτική που δέχθηκε από οδηγούς και φίλους της Formula 1. Όπως ανακοίνωσε το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού όλη η παράγραφος αφαιρέθηκε από τους αγωνιστικούς κανονισμούς. Ως αποτέλεσμα το 2026 οι ομάδες στο GP Μονακό θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ελεύθερα τη στρατηγική τους δίχως να την ορίζει κάποιος κανονισμός.

Ο επικεφαλής της Williams, Τζέιμς Βόουλς, είχε δηλώσει σχετικά με τον κανονισμό: «Ήταν ίσως η πιο άβολη κατάσταση που έχω βιώσει. Θέλω να παλεύουμε για αποτέλεσμα στην πίστα και όχι να εκμεταλλευόμαστε το σύστημα».

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️



LIGHTS OUT IN MONACO!!!



Norris locks up as he scrambles to keep the lead at Turn 1 #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/JDSQKlsHHh May 25, 2025

Επιπλέον αλλαγές στους κανονισμούς

Η FIA προχώρησε και σε προσαρμογές στις κατατακτήριες δοκιμές, με δεδομένο πως το grid έχει πλέον 22 οδηγούς. Το Q3 πλέον θα διαρκεί 13 λεπτά αντί για 12, δίνοντας περισσότερο χρόνο στις ομάδες για μια τελική προσπάθεια. Στα Q1 και Q2 θα αποκλείονται 6 μονοθέσια.

Η FIA, επίσης, εγκατέλειψε το σχέδιο υποχρεωτικής χρήσης των γιλεκών ψύξης. Τα συστήματα ψύξης θα συνεχίσουν να υπάρχουν υποχρεωτικά στα μονοθέσια, όμως η χρήση τους παραμένει αποκλειστικά επιλογή του οδηγού. Σε περίπτωση που κάποιος επιλέξει να μην τα φορέσει, θα προστίθεται 0,5 κιλά έρμα στο μονοθέσιο ώστε να διατηρείται η ισορροπία βάρους.

Το πρόσθετο βάρος του συστήματος παραμένει στα 5 κιλά για αγώνες και σπριντ, ενώ στις κατατακτήριες μειώνεται στα 2 κιλά.