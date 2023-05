Τα γυρίσματα της ταινίας αναμένεται να αρχίσουν τον Ιούλιο, στο Grand Prix του Σίλβερστον.

Ένα-ένα προστίθενται τα κομμάτια του παζλ για την πολυαναμενόμενη ταινία με θέμα τη Formula 1, τα δικαιώματα της οποίας απέκτησε η Apple. Ως γνωστόν πρωταγωνιστής είναι ο Μπραντ Πιτ, σκηνοθέτης ο Τζόζεφ Κοζίνσκι – γνωστός από το πρόσφατο «Top Gun: Maverick» - και σύμβουλος/παραγωγός ο Λιούις Χάμιλτον. Παραμένει άγνωστος ο τίτλος της ταινίας, όμως μάθαμε το όνομα της ηθοποιού που θα υποδυθεί την επικεφαλής του τεχνικού τμήματος της ομάδας F1.

Πρόκειται για την Κέρι Κόντον, η οποία έγινε ευρέως γνωστή στο κοινό χάρη στη συμμετοχή της στην ταινία «Τα πνεύματα του Ινισέριν». Μάλιστα η Ιρλανδή ηθοποιός προτάθηκε για Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου.

Kerry Condon has been cast alongside Brad Pitt in Joseph Kosinski’s big-budget F1 film.



The film follows a racer who comes out of retirement to mentor a younger driver.



(Source: Deadline) pic.twitter.com/VwjT3aLcEj