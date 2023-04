Η Hyundai Motorsport και γενικότερα το WRC θα τιμήσουν στο Ράλλυ Κροατίας την μνήμη του αδικοχαμένου Ιρλανδού οδηγού.

Με τη σύμφωνη γνώμη της οικογένειας του Κρεγκ Μπριν, η Hyundai Motorsport έλαβε την απόφαση να συμμετάσχει στο Ράλλυ Κροατίας (20-23 Απριλίου). Η ομάδα θα λάβει μέρος με δύο i20 N Rally1, τα οποία θα οδηγούν οι Τιερί Νεβίλ και Εσαπέκα Λάπι.

Τα αυτοκίνητα φέρουν ειδικό χρωματισμό για το Ράλλυ Κροατίας, απεικονίζοντας τη σημαία της Ιρλανδίας, της πατρίδας του Μπριν. Επιπλέον το όνομα του Κρεγκ εμφανίζεται σε σημεία του αμαξώματος μαζί με μαύρη κορδέλα.

Την απόφαση μόνο δύο πληρώματα να μπορούν να κερδίσουν στην Κροατία βαθμούς για το πρωτάθλημα κατασκευαστών έλαβαν και οι άλλες δύο ομάδες, Toyota Gazoo Racing και M-Sport Ford.

#ForCraig 🇮🇪 @Craig_Breen was deeply proud of his Irish roots and was a beloved member of the Irish rally community. To honour his memory, we will be running with this special livery at @CroatiaRally, which incorporates the colours of the Irish flag 🇮🇪 pic.twitter.com/CwA5XocbHk