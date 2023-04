Το Εφετείο της FIM αποφάσισε αναστολή εκτέλεσης για την ποινή που επιβλήθηκε στον Μαρκ Μάρκεθ μετά τη σύγκρουσή του με τον Μιγκέλ Ολιβέιρα στην Πορτογαλία.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μοτοσικλέτας (FIM) ανακοίνωσε ότι ο Μαρκ Μάρκεθ δεν θα χρειαστεί να εκτίσει την ποινή του διπλού long lap μέχρι να εκδικαστεί η έφεση που υπέβαλε η Honda. Την Πέμπτη, η FIM δημοσίευσε την πρώτη δήλωση σχετικά με την υπόθεση Μαρκ Μάρκεθ/Repsol Honda Team που εκκρεμεί επί του παρόντος στο Εφετείο του MotoGP. Σύμφωνα με αυτήν, ο οκτώ φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής δεν θα χρειαστεί να εκτίσει την ποινή πριν εκδοθεί η τελική απόφαση για την ίδια την έφεση.

Το FIM δημοσίευσε την ακόλουθη δήλωση και τη συνοδευτική απόφαση με την οποία χορηγείται η «αναστολή εκτέλεσης» -ουσιαστικά παύση της ποινής- έως ότου επιλυθεί πλήρως η υπόθεση.

«Στις 26 Μαρτίου 2023, στον Αγώνα MotoGP του Grande Premio Tissot de Portugal, η Ομάδα Αγωνοδικών της FIM MotoGP επέβαλε μια διπλή ποινή long lap στον κ. Μαρκ Μάρκεθ, αναβάτη #93. Στις 28 Μαρτίου 2023, η ίδια Επιτροπή Αγωνοδικών FIM γνωστοποίησε την Εφαρμογή της Κύρωσης που επιβλήθηκε στον αναβάτη για να διευκρινίσει το εύρος της εφαρμογής της.

Μετά την προσφυγή του αναβάτη και της Ομάδας HRC - Repsol Honda κατά της Εφαρμογής της Κύρωσης, οι Διαχειριστές Εφέσεων της FIM αποφάσισαν να παραπέμψουν την υπόθεση στο Εφετείο του MotoGP στις 29 Μαρτίου 2023. Ως αποτέλεσμα, το Εφετείο MotoGP έκρινε το αίτημα αναστολής της εκτέλεσης της Αίτησης Κύρωσης που υπέβαλαν οι αιτούντες».

Ο Μαρκ Μάρκεθ δεν θα πάρει μέρος στον αγώνα των ΗΠΑ, που διεξάγεται αυτό το Σαββατοκύριακο, και αναμένεται να επιστρέψει στη δράση στη Χερέθ στο τέλος του μήνα (28-30 Απριλίου). Αν η απόφαση του Εφετείου δεν έχει εκδοθεί μέχρι τότε, ο Ισπανός αναβάτης δεν θα εκτίσει την ποινή εκεί. Αν το Εφετείο επικυρώσει την ποινή, αυτή θα εκτιθεί στον επόμενο αγώνα μετά την ανακοίνωση της απόφασης.

» Το πρόγραμμα του GP ΗΠΑ



A final decision is still yet to be made



Full update on @marcmarquez93's Court of Appeal case 👇#MotoGP | 📰https://t.co/DcNZR0B4IO