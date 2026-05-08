Ο Λούκα Μαρίνι της Honda Factory Racing σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στο FP1 του Λε Μαν, αφήνοντας υποσχέσεις με το νέο αεροδυναμικό πακέτο της RC213V.

Η δράση για το Grand Prix Γαλλίας του MotoGP ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς για τη Honda, καθώς ο Λούκα Μαρίνι κατάφερε να βρεθεί στην κορυφή των χρόνων κατά την πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών (FP1). Παρά τις προβλέψεις για κακοκαιρία που αναμένεται να επηρεάσει τον αγώνα της Κυριακής, το πρωί της Παρασκευής στο Λε Μαν οι συνθήκες ήταν ιδανικές, επιτρέποντας στους αναβάτες να πιέσουν από τα πρώτα κιόλας λεπτά.

Η ιαπωνική ομάδα έφτασε στη Γαλλία με ένα αναβαθμισμένο αεροδυναμικό πακέτο, αποτέλεσμα των δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν στη Χερέθ. Ο Λούκα Μαρίνι, χρησιμοποιώντας ένα φρέσκο μεσαίο ελαστικό στο πίσω μέρος προς το τέλος της διαδικασίας, σταμάτησε το χρονόμετρο στο 1:30.857, αφήνοντας πίσω του όλο το grid και επιβεβαιώνοντας τα πρώτα θετικά δείγματα γραφής της ανανεωμένης μοτοσικλέτας του.

Luca Marini tops an FP1 for the first time since the 2025 #IndonesianGP 👏#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/PdiIZfj39I — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 8, 2026

Η εντυπωσιακή Honda και ο τοπικός ήρωας

Η επιτυχία της Honda στο FP1 δεν περιορίστηκε μόνο στον Λούκα Μαρίνι. Ο τοπικός ήρωας και περσινός νικητής του αγώνα, Ζοάν Ζαρκό, σημείωσε τον τέταρτο ταχύτερο χρόνο με τη μοτοσικλέτα της LCR. Το εντυπωσιακό στοιχείο στην περίπτωση του Γάλλου αναβάτη είναι ότι πέτυχε την επίδοσή του χρησιμοποιώντας ένα ελαστικό που είχε ήδη διανύσει 19 γύρους, γεγονός που δείχνει εξαιρετική δυναμική στον ρυθμό αγώνα.

Ανάμεσα στους δύο αναβάτες της Honda βρέθηκαν ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο με την Ducati της VR46 και ο Πέντρο Ακόστα με την KTM. Ο ντι Τζιαναντόνιο είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος της περιόδου, αλλά τελικά περιορίστηκε στη δεύτερη θέση μετά την επαναφορά ενός ακυρωμένου γύρου του. Ο νεαρός Ακόστα συμπλήρωσε την πρώτη τριάδα, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά ότι αποτελεί τη σταθερή δύναμη της KTM φέτος.

Το νέο πλαίσιο της Ducati

Στο στρατόπεδο της Ducati, το ενδιαφέρον εστιάστηκε στο νέο πλαίσιο που έκανε το ντεμπούτο του στις δοκιμές της Χερέθ. Όλες οι μοτοσικλέτες προδιαγραφών GP26 και GP25 εμφανίστηκαν στην πίστα με τη νέα αναβάθμιση, αναζητώντας τη βέλτιστη ρύθμιση για τη γαλλική πίστα. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής Μαρκ Μάρκεθ ολοκλήρωσε το FP1 στην ένατη θέση, ακολουθώντας μια συντηρητική στρατηγική με χρησιμοποιημένα ελαστικά 20 γύρων.

Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν ο Ραούλ Φερνάντεθ (5ος), ο Άλεξ Ρινς με τη Yamaha (6ος), ο νικητής του Ισπανικού GP Άλεξ Μάρκεθ (7ος), ο Άι Ογκούρα (8ος) και ο Μπραντ Μπίντερ (10ος). Αξίζει να σημειωθεί η επιστροφή του Γιόνας Φόλγκερ στα Grand Prix μετά από τρία χρόνια, ο οποίος αντικαθιστά τον τραυματία Μαβέριλ Βινιάλες, σημειώνοντας τον 22ο χρόνο καθώς προσπαθεί να εγκλιματιστεί ξανά στις απαιτήσεις του MotoGP.

Η δράση στο Λε Μαν συνεχίζεται με τη χρονομετρημένη περίοδο δοκιμών, που θα αρχίσει στις 16:00 ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα