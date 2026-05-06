Το MotoGP παραμένει σε ευρωπαϊκό έδαφος για τον 5ο γύρο της χρονιάς στην εμβληματική πίστα του Λε Μαν από τις 8 έως τις 10 Μαΐου.

Μετά την έντονη δράση στη Χερέθ, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP μεταφέρεται στη Γαλλία για το ιστορικό Grand Prix στο Λε Μαν. Ο πέμπτος αγώνας της σεζόν διεξάγεται το τριήμερο 8-10 Μαΐου στη διαδρομή «Bugatti», μια πίστα που παραδοσιακά προσφέρει ανατροπές, συχνά λόγω των άστατων καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή την άνοιξη.

Η πίστα του Λε Μαν είναι γνωστή για το «stop-and-go» στιλ της, απαιτώντας από τους αναβάτες μέγιστη σταθερότητα στο φρενάρισμα και δυνατή επιτάχυνση στις εξόδους των στροφών. Με τις κερκίδες να αναμένονται κατάμεστες από τους παθιασμένους Γάλλους φιλάθλους, το κλίμα θα είναι ιδιαίτερα θερμό, ειδικά για τους τοπικούς ήρωες που θα επιδιώξουν τη διάκριση μπροστά στο κοινό τους.

Η μάχη στο Λε Μαν και οι τοπικοί ήρωες

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η αναμενόμενη «απάντηση» της Ducati στη μέχρι τώρα κυριαρχία της Aprilia – αν και στη Jerez νίκησε μια GP26, στα χέρια όμως του Άλεξ Μάρκεθ. Παράλληλα, η Tech3 αγωνίζεται εντός έδρας και αναμένεται να τραβήξει τα βλέμματα, καθώς θα παραταχθεί με πλήρη σύνθεση μετά την κλήση του Γιόνας Φόλγκερ ως αντικαταστάτη του τραυματία Μάβερικ Βινιάλες.

Για τους Γάλλους, οι ελπίδες στρέφονται στον Φάμπιο Κουαρταραρό και τον Ζοάν Ζαρκό, οι οποίοι θέλουν να εκμεταλλευτούν τη γνώση της πίστας για να πάρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

The #FrenchGP is always special for @Michelin, racing at home, at Le Mans, in front of an incredible crowd.

A technical track that demands precision, stability and consistent grip, where changing conditions make tire management key.

Πρόγραμμα Grand Prix Γαλλίας σε ώρες Ελλάδος

Το αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει όλες τις καθιερωμένες περιόδους, με το Sprint του Σαββάτου να προσφέρει τους πρώτους βαθμούς του τριημέρου και το Grand Prix της Κυριακής να αποτελεί την κορύφωση της δράσης. Οι φίλοι των δύο τροχών στην Ελλάδα θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά όλες τις δοκιμές και τους αγώνες από την Cosmote TV.

Παρασκευή 8 Μαΐου

11:45-12:30 – MotoGP Free Practice 1

16:00-17:00 – MotoGP Practice

Σάββατο 9 Μαΐου

11:10-11:40 – MotoGP Free Practice 2

11:50-12:30 – MotoGP Qualifying 1 & 2

16:00 – MotoGP Sprint

Κυριακή 10 Μαΐου

10:40-10:50 – Warm-Up

15:00 – MotoGP Race