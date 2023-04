Η αγωνιστική δράση στον κόσμο του MotoGP συνεχίζεται αυτό το τριήμερο, με το κορυφαίο πρωτάθλημα σε δύο τροχούς να αλλάζει παραστάσεις, καθώς ταξιδεύει στις ΗΠΑ και στην πολιτεία του Τέξας.

Έπειτα από δύο ανατρεπτικά Grand Prix σε Πορτογαλία και Αργεντινή, το MotoGP ετοιμάζεται για τον τρίτο του αγώνα στο 2023. Επόμενος σταθμός για το κορυφαίο πρωτάθλημα σε δύο τροχούς είναι το Grand Prix ΗΠΑ στο Τέξας, το τριήμερο 14-16 Απριλίου.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Circuit of the Americas (COTA), μία από τις πιο εντυπωσιακές πίστες του πλανήτη. Η διαδρομή φιλοξενεί αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος από το 2013, έχει μήκος 5,5 χιλιόμετρα και αποτελείται από 20 απαιτητικότατες στροφές, 11 αριστερές και 9 δεξιές. Η διάρκεια του Grand Prix της Κυριακής θα είναι 20 γύροι. Νικητής του αγώνα το 2022 ήταν ο Ενέα Μπαστιανίνι, ο οποίος θα απουσιάσει από το φετινό event λόγω τραυματισμού. Τις περισσότερες νίκες στο COTA τις έχει ο Μαρκ Μάρκεθ με 7, ο οποίος επίσης δεν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί λόγω τραυματισμού.

As @marcmarquez93 opened the door, two stepped through! 👊 @Rins42 managed to get the better of @ValeYellow46 for his first-ever #MotoGP victory in 2019! 🥇 #AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/U6GRCmELLe

Έως τώρα το πρωτάθλημα έχει πάρει μια ιδιαίτερη τροπή. Ο Μάρκο Μπεζέκι είναι αυτός που βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με 50 βαθμούς, ενώ ο πρωταθλητής, Πέκο Μπανάια, είναι δεύτερος με 41 βαθμούς. Η νέα μορφή των τριημέρων με τους Αγώνες Σπριντ έχει ανακατέψει την τράπουλα, όμως οι αναβάτες της Ducati είναι αυτοί που κυριαρχούν, καθώς καταλαμβάνουν τις τέσσερις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.

Το Grand Prix ΗΠΑ θα μεταδοθεί ζωντανά από την CosmoteTV. Ακολουθήστε όλη τη δράση του τρίτου αγωνιστικού τριημέρου της σεζόν του MotoGP στο gMotion by Gazzetta.

Last year may not have been @marcmarquez93's best finishing position last COTA but the ride was certainly one of his most impressive! 🚀#AmerciasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/CLOvGsIS8e