Μαρκ Μάρκεθ: «Έχω περάσει και χειρότερα»

Ο Μαρκ Μάρκεθ απαντά για την κρίση στην Ducati, αναλύει τους λόγους και ξεκαθαρίζει πως η ευθύνη για τη βελτίωση βαραίνει αποκλειστικά τον ίδιο.

Ο Μαρκ Μάρκεθ παραδέχεται ότι αυτήν τη στιγμή του λείπει η απαιτούμενη σταθερότητα για να διεκδικήσει τον τίτλο του MotoGP για το 2026, ωστόσο εμφανίζεται βέβαιος ότι μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση. Παρά το γεγονός ότι ο εργοστασιακός οδηγός της Ducati Lenovo δεν έχει καταφέρει ακόμα να ανέβει στο βάθρο σε κυριακάτικο αγώνα, η αυτοπεποίθησή του παραμένει αλώβητη.

Μετά από τέσσερις γύρους, ο Μάρκεθ έχει δείξει εκλάμψεις ταχύτητας, όπως η νίκη στο Sprint της Χερέθ, αλλά τα αποτελέσματα της Κυριακής παραμένουν απογοητευτικά. «Έχω βγει από πολύ χειρότερες καταστάσεις», δήλωσε από το Λε Μαν, υπενθυμίζοντας σε όλους τις δυσκολίες που ξεπέρασε μετά τον σοβαρό τραυματισμό του το 2020 που παραλίγο να του κοστίσει την καριέρα του.

Η αυτοκριτική

Ο Ισπανός αναβάτης εντόπισε το πρόβλημα στην αστάθεια της απόδοσής του, αντίθετα από πέρυσι που ήταν δυνατός σε όλες τις πίστες και συνθήκες. «Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει ταχύτητα, αλλά όχι σταθερότητα. Πρέπει να καταλάβουμε γιατί συμβαίνει αυτό. Με τα τωρινά δεδομένα, ειδικά τις Κυριακές, δεν μπορείς να σκέφτεσαι τον τίτλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά το γεγονός ότι η Aprilia κυριαρχεί στην αρχή της σεζόν με τον Μάρκο Μπετζέκι, ο Μάρκεθ αρνείται να ρίξει την ευθύνη στη μοτοσικλέτα του. Επισημαίνει ότι η Ducati παραμένει ικανή για νίκες, όπως απέδειξε ο αδερφός του, Άλεξ Μάρκεθ, στη Χερέθ. Για τον επτά φορές πρωταθλητή, η λύση πρέπει να βρεθεί από τον ίδιο μέσα στο γκαράζ και όχι μέσω δικαιολογιών.

Το στοίχημα του Λε Μαν

Οι δυσκολίες εστιάζονται στο μπροστινό μέρος της μοτοσικλέτας, αλλά και στις αριστερές στροφές, οι οποίες κάποτε αποτελούσαν το μεγάλο πλεονέκτημα του Μάρκεθ. «Παρατηρώ ότι υποφέρω περισσότερο στις γρήγορες καμπές και κυρίως στις αριστερές στροφές. Εκεί πηγαίνω πολύ πιο αργά από ό,τι πέρυσι», εξήγησε ο αναβάτης της Ducati, αναλύοντας τα δεδομένα της τηλεμετρίας.

Ενόψει του Grand Prix της Γαλλίας, όπου οι προβλέψεις κάνουν λόγο για βροχή, ο Μάρκεθ ξεκαθάρισε ότι προτιμά στεγνές συνθήκες. Παρόλο που παραδοσιακά κυριαρχεί σε συνθήκες χαμηλής πρόσφυσης, θέλει να βελτιώσει τον ρυθμό του στο στεγνό, καθώς θεωρεί ότι η βροχή είναι πάντα ένα είδος «λοταρίας» που εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες.