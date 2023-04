Φαίνεται πως το επεισοδιακό Grand Prix τη F1 στην Αυστραλία, έχει και… τρίτο ημίχρονο!

Μπορεί το Grand Prix της Αυστραλίας να αποτελεί παρελθόν, ωστόσο δεν είναι κεφάλαιο που έχει κλείσει οριστικά. Διότι μερικά 24ωρα μετά την ολοκλήρωση του τρίτου γύρου του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος, η Scuderia Ferrari αποκάλυψε πως έχει ζητήσει επανεξέταση της ποινής του Κάρλος Σάινθ.

Ο Ισπανός είχε επαφή με τον Φερνάντο Αλόνσο στην επανεκκίνηση του 56ου γύρου στο Άλμπερτ Παρκ, η οποία οδήγησε τον συμπατριώτη του σε τετ α κε. Όμως δεν κόστισε στον οδηγό της Aston Martin αφού το χάος που ακολούθησε με τη σύγκρουση των δύο Alpine, έφερε νέα κόκκινη σημαία, με την κατάταξη να επιστρέφει σε εκείνη που υπήρχε στην επανεκκίνηση. Δηλαδή με τον Αλόνσο τρίτο και τον Σάινθ τέταρτο.



Ωστόσο, οι αγωνοδίκες του αγώνα της Μελβούρνης επέβαλλαν στον οδηγό της Scuderia χρονική ποινή 5 δευτερολέπτων (αλλά και δύο βαθμούς ποινής στην αγωνιστική του άδεια), η οποία με τη συνέχεια να είναι πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας, τον έριξε εκτός βαθμών – στη δωδέκατη θέση.

Ο Σάινθ ήταν έξαλλος εκείνη τη στιγμή αλλά η ζημιά έγινε και έφυγε από την Αυστραλία δίχως βαθμούς στις αποσκευές του. Ωστόσο η ομάδα του δεν κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια.

«Συμπληρώσαμε την αίτηση επανεξέτασης του συμβάντος και τη στείλαμε στην FIA», αποκάλυψε ο επικεφαλής της Scuderia, Φρεντ Βασέρ, μιλώντας σε εκπροσώπους των media. «Δεν θέλω να αποκαλύψω λεπτομέρειες αυτής της συζήτησης. Το μόνο που θα πω είναι πως υπήρχε το συμβάν των (Πιερ) Γκασλί και (Εστεμπάν), επίσης είχαμε τους (Λόγκαν) Σάρτζεντ και (Νικ) Ντε Βρις, όπου η αντίδραση των αγωνοδικών δεν ήταν η ίδια».

Σύμφωνα με τον Διεθνή Αγωνιστικό Κώδικα της FIA, οι ομάδες έχουν το χρονικό περιθώριο 14 ημερών για να καταθέσουν ένσταση. Όμως σε αυτή τη διαδικασία, «…οφείλουν να παρουσιάσουν σημαντικά και νέα στοιχεία, που δεν ήταν διαθέσιμα σε όσους λάμβαναν αποφάσεις τη στιγμή που πάρθηκε η απόφαση». Πράγμα που σημαίνει πως δύσκολα θα υπάρξει κάποια αλλαγή. Όμως αυτό δεν πτοεί την Ιταλική ομάδα.





«Αυτό στο οποίο ελπίζουμε, είναι να έχουμε μία ανοιχτή συζήτηση μαζί τους, για το γενικότερο καλό και του σπορ, ώστε να αποφύγουμε στο μέλλον τέτοιες αποφάσεις όπου έχεις τέσσερις διαφορετικές αποφάσεις για συμβάντα στην τελευταία στροφή», είπε ο Βασέρ.

Στη συνέχεια ο Γάλλος εστίασε στις ανθρώπινες αντιδράσεις του Σάινθ, όταν έμαθε για την ποινή που του στερούσε τα πάντα από τον αγώνα της Κυριακής.





«Αμέσως μετά τον αγώνα, πρέπει να κατανοούμε πως λόγω της πίεσης και των έντονων συναισθημάτων, οι οδηγοί είναι λίγο ακραίοι στις αντιδράσεις τους. Όμως ο Κάρλος ήταν καταρρακωμένος την Κυριακή. Αυτό που τον ενόχλησε περισσότερο, το ακούσατε και μέσω ασυρμάτου, είναι πως δεν άκουσαν την δική του πλευρά. Διότι ήταν ιδιαίτερη περίπτωση. Θα έβγαζε νόημα, καθώς ο αγώνας είχε ουσιαστικά τελειώσει και δεν επηρέαζε το βάθρο, να είχε κι αυτός ακρόαση όπως οι Γκασλί και Οκόν», σχολίασε ο 54χρονος.

Στην Αυστραλία, το πάνελ των αγωνιδικών αποτελούνταν από τους Νις Σέτι, Λοϊκ Μπακλέν, Ενρίκε Μπερνόλντι και Κρίστοφερ ΜακΜάχον.

