Ο οδηγός της Scuderia Ferrari θα θέλει να ξεχάσει γρήγορα το Grand Prix της F1 στη Μελβούρνη.

Από το κακό στο χειρότερο πάνε τα πράγματα για τον Κάρλος Σάινθ, που έχασε στο τέλος του Grand Prix της Αυστραλίας όσα έχτιζε μέχρι την κόκκινη σημαία του γύρου 56.

Στην επανεκκίνηση ο Ισπανός είχε επαφή με την Aston Martin του Φερνάντο Αλόνσο, σε ένα συμβάν που θα κατέστρεφε το συμπατριώτη του αν άλλα συμβάντα δεν οδηγούσαν εκ νέου σε καθεστώς κόκκινης σημαίας.





Ο οδηγός της Scuderia Ferrari έλαβε ποινή 5 δευτερολέπτων, η οποία ήταν καταστροφική αφού με τον αγώνα να ολοκληρώνεται πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας, κατρακύλησε από την τέταρτη, στη δωδέκατη θέση. Εύλογα ήταν έξαλλος με την απόφαση των αγωνοδικών.

Μόνο που οι Νις Σέτι, Λοϊκ Μπακλέν, Ενρίκε Μπερνόλντι και Κρίστοφεν ΜακΜάνον, δεν περιορίστηκαν εκεί. Επέβαλλαν στον Μαδριλένο και δύο βαθμούς ποινής στην αγωνιστική του λισάνς.

Όλα αυτά ενώ άκουσαν τους εμπλεκόμενους και εξέτασαν video και στοιχεία τηλεμετρίας. Ευτυχώς για τον Σάινθ, δεν είχε άλλους βαθμούς ποινής άρα οι συνέπειες της επαφής με τον Αλόνσο, σταματούν εκεί.

Carlos: “I had a good start and felt confident on the medium tyre but we were unlucky, pitting just before they brought out the first red flag and I dropped down to P11. From there I managed to pull off a good comeback”.



Carlos and Charles thoughts after the #AusGP