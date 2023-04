Φανερά εκνευρισμένος και απογοητευμένος ήταν ο οδηγός της Scuderia Ferrari για την ποινή που του κόστισε βαθμούς στο Άλμπερτ Παρκ.

Επεισοδιακό και ανατρεπτικό ήταν το φινάλε του Grand Prix Αυστραλίας, με τον Κάρλος Σάινθ να είναι ο μεγάλος χαμένος. Στην τρίτη εκκίνηση είχε επαφή με τον Φερνάντο Αλόνσο στης Aston Martin, στέλνοντας τον Ισπανό εκτός 10άδας.

Ωστόσο επιπλέον ατυχήματα που είχαν προκληθεί, οδήγησαν σε νέα διακοπή του αγώνα. Η Διεύθυνση Αγώνα έθεσε την κατάταξη για την επανεκκίνηση με βάση τον 57ο γύρο (πριν την τελευταία εκκίνηση) και αυτό επανέφερε τον Αλόνσο μπροστά από τον Σάινθ.

Αυτό δεν απέτρεψε τους αγωνοδίκες από το να εξετάσουν την επαφή των δύο οδηγών. Ο Σάινθ κρίθηκε υπαίτιος για τη σύγκρουση και δέχθηκε 5 δευτερόλεπτα ποινής στο συνολικό του χρόνο. Ο οδηγός της Ferrari πέρασε τη γραμμή του τερματισμού ενώ ήταν 4ος, όμως έπεσε εκτός 10άδας στα τελικά αποτελέσματα.

A great fighting spirit by @Carlossainz55 from P11 to P4, but he finished in a heartbreaking P12 after he received a 5 second time penalty causing a collision with ALO.



Unlucky race for @Charles_Leclerc 😢#AusGP pic.twitter.com/4mcuciog49