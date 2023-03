Η Red Bull Racing πραγματοποίησε αλλαγές σε ορισμένα μηχανικά μέρη της RB19 του Ολλανδού πρωταθλητή, ώστε να είναι έτοιμος για την εκκίνηση στηv Τζέντα.

Το δεύτερο αγωνιστικό τριήμερο της Formula 1 για το 2023 δεν εξελίσσεται με ιδανικό τρόπο για τον Μαξ Φερστάπεν. Ο 25χρονος Ολλανδός ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στις ελεύθερες δοκιμές του Grand Prix Σαουδικής Αραβίας, όμως έκτοτε η τύχη του... γύρισε την πλάτη.

Στο Q2 των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου, το ημιαξόνιο της RB19 παρουσίασε πρόβλημα και έθεσε τον Φερστάπεν εκτός μάχης της pole. Στο σημερινό Grand Prix θα εκκινήσει από τη 15η θέση και με δεδομένο πως έχει το ταχύτερο μονοθέσιο, μπορεί να αναρριχηθεί αρκετά ψηλά στην κατάταξη.

Για να το πράξει αυτό, η Red Bull Racing προχώρησε σε μία σειρά από αλλαγές στο μονοθέσιό του. Συγκεκριμένα, άλλαξε το νέο κιβώτιο ταχυτήτων που είχε για τον αγώνα της Τζέντα, και τοποθέτησε αυτό που είχε στον εναρκτήριο αγώνα στο Μπαχρέιν. Επιπλέον προέβη σε αλλαγή της πίσω ανάρτησης και των δύο ημιαξονίων, κάτι που μαρτυρά πως υπήρξε έντονη ανησυχία σχετικά με την κατάσταση της RB19.

