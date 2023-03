Δείτε πώς θα παραταχθούν στη σχάρα εκκίνησης της Τζέντα οι είκοσι μονομάχοι της F1.

Λίγες μόνο ώρες απομένουν για τον δεύτερο γύρο του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1 – το Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας. Ένας αγώνας που αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον και θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε τι θα συμβαίνει σε κάθε του γύρο, μέσω του LIVE του Gazzetta που ξεκινά στις 18.40.

Ας δούμε όμως πως θα παραταχθούν στο grid οι είκοσι οδηγοί της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Όπως και πέρυσι, ο Σέρχιο Πέρεζ είναι στην pole position για λογαριασμό της Red Bull Racing.

SERGIO PEREZ TAKES POLE!! Back-to-back on the streets of Jeddah for Sergio Perez



Δίπλα του, θα έπρεπε να είναι ο Σαρλ Λεκλέρ αλλά η ποινή για τη χρήση της τρίτης κατά σειρά μονάδας ηλεκτρονικής διαχείρισης της υβριδικής μηχανής (Control Electronics) τον ρίχνει δωδέκατο.

Αυτός που προβιβάζεται στην πρώτη σειρά του grid είναι ο Φερνάντο Αλόνσο με την Aston Martin. Ωστόσο, ο Ισπανός θα παραταχθεί στην ακάθαρτη πλευρά και στα 250 μέτρα μέχρι το πρώτο apex, ίσως αποδειχθεί ευάλωτος σε ενδεχόμενη επίθεση του Τζορτζ Ράσελ.

George Russell got himself intro P4 in qualifying, powered by pure enjoyment!