Ο Σέρχιο Πέρεζ της Red Bull Racing πανηγύρισε την pole position στην ίδια πίστα που το έκανε και πέρυσι.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Σαουδικής Αραβίας επιβεβαίωσαν την αναμενόμενη κυριαρχία της Red Bull Racing αλλά επιφύλασσαν και μια μεγάλη έκπληξη. Από την πρώτη θέση της εκκίνησης θα εκκινήσει ο Σέρχιο Πέρεζ, o οποίος πήρε τη δεύτερη pole position της καριέρας του στην ίδια πίστα που το κατάφερε και πέρυσι. Το 2ο χρόνο σημείωσε ο Σαρλ Λεκέρ της Ferrari, αλλά ο Μονεγάσκος έχει ποινή 10 θέσεων στην εκκίνησης και έτσι στην πρώτη σειρά της εκκίνησης θα βρίσκεται ο Φερνάντο Αλόνσο με την Aston Martin. Ο Μαξ Φερστάπεν εκγατέλειψε στο Q2 λόγω βλάβης στον κινητήρα και θα εκκινήσει από τη 15η θέση.

Q1

Οι κατατακτήριες ξεκίνησαν κάτω από το φως των προβολέων, με τα πρώτα μονοθέσια να βγαίνουν στην πίστα της Τζέντα. Η εικόνα που είχε δημιουργηθεί μετά τις ελεύθερες δοκιμές ήταν ότι η Red Bull ήταν σε δικό τους αγώνα αλλά οι διαφορές ανάμεσα στους υπόλοιπους ήταν μικρές, κάτι που έδινε μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά στα δύο πρώτα σκέλη.

Κι ενώ δεν ήταν καθόλου έκπληξη ότι ο Μαξ Φερστάπεν και ο Σέρχιο Πέρεζ πήραν τις δύο πρώτες θέσεις στον πίνακα των χρόνων, με μεγάλη διαφορά υπέρ του Ολλανδού, εντύπωση προκάλεσε η αδυναμία των οδηγών της Ferrari να γράψουν ανταγωνιστικούς χρόνους. Ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν πάνω από 1 δευτερόλεπτο πιο αργός από τον καλύτερο χρόνο ενώ ο Σάινθ έμεινε ακόμα πιο πίσω. Δυσκολίες στην πρώτη του προσπάθεια αντιμετώπισε και ο Φερνάντο Αλόνσο με την Aston Martin, ο οποίος είχε έξοδο στην πρώτη στροφή της πίστας.

Οι Λεκλέρ και Σάινθ, βέβαια, έκαναν και δεύτερη προσπάθεια και βελτίωσαν τους χρόνους και τις θέσεις τους και δεν κινδύνευσαν, ωστόσο δεν έδειξαν να μπορούν να πλησιάσουν τις Red Bull. Και ο Αλόνσο βελτιώθηκε και ανέβηκε 4ος, πίσω από τον Λεκλέρ. Το πιο σοβαρό πρόβλημα όμως το αντιμετώπιζε ο Λάντο Νόρις της McLaren, ο οποίος είχε μια μικρή επαφή με τον τοίχο και έκανε ζημιά στο σύστημα διεύθυνσης του μονοθεσίου του. Ο Βρετανός δεν κατάφερε να επιστρέψει στην πίστα και ήταν ο πρώτος που αποκλείστηκε, τη στιγμή που ο Όσκαρ Πιάστρι έπαιρνε την 11η θέση και την άνετη πρόκριση.

Lando bonks the wall at the final corner, and heads back to the pits 💥#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/VplSXBpTb3 — Formula 1 (@F1) March 18, 2023

Πολλά βλέμματα τράβηξε πάνω του ο Λόγκαν Σάρτζεντ της Williams. Ο νεαρός Αμερικανός σημείωσε έναν πολύ καλό χρόνο, που θα τον έφερνε σίγουρα στο Q2, αλλά για ελάχιστα χιλιοστά παραβίασε τα όρια πίστας στην τελευταία στροφή και ο χρόνος του διαγράφηκε. Στη συνέχεια η απειρία του φάνηκε, καθώς είχε έξοδο στον επόμενο γρήγορο γύρο του και τελικά ολοκλήρωσε το Q1 χωρίς καν να χρονομετρηθεί. Στο μεταξύ, οι δύο Aston Martin είχαν ανέβει στις θέσεις 3 και 4, με τον Αλόνσο μπροστά από τον Στρολ.

Έτσι, οι πέντε οδηγοί που αποκλείστηκαν στο πρώτο σκέλος των κατατακτήριων ήταν οι Γιούκι Τσουνόντα, Αλεξ Αλμπον, Νικ ντε Βρις, Λάντο Νόρις και Λόγκαν Σάρτζεντ. Κρίμα για τον Αμερικανό, ο γύρος που διαγράφηκε -για μια πολύ μικρή λεπτομέρεια- θα τον είχε βάλει άνετα μέσα στη 15άδα.

Q2

Στο δεύτερο σκέλος των κατατακτήριων τα βασικά ερωτήματα δεν είχαν αλλάξει. Η κυριαρχία των Red Bull δεν έδειχνε ότι μπορεί να αμφισβητηθεί αλλά η μάχη για την είσοδο στην τελική 10άδα αναμενόταν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως και οι εκπλήξεις που επιφύλασσε η δύσκολη διαδρομή της Τζέντα.

Ο Αλόνσο ξεκίνησε δυναμικά, ανεβαίνοντας νωρίς στην πρώτη θέση του πίνακα των χρόνων, με τον Λεκλέρ να τον ακολουθεί 3 δέκατα του δευτερολέπτου πιο πίσω. Ο Φερστάπεν έκανε ένα λάθος στην πρώτη του προσπάθεια και για λίγο απέφυγε την επαφή με τον τοίχο αλλά ο γύρος του «χάλασε» και έπρεπε να ξαναπροσπαθήσει. Εκεί όμως ήρθε η μεγάλη έκπληξη, όταν ο κινητήρας της Honda στο μονοθέσιο του Ολλανδού παρουσίασε πρόβλημα. Ο Φερστάπεν επέστρεψε «κουτσαίνοντας» στο γκαράζ της Red Bull και βγήκε από το μονοθέσιο, κάτι που σημαίνει ότι θα ξεκινήσει τον αγώνα της Κυριακής από τη 15η θέση.

Η εξέλιξη αυτή άφησε ανοιχτή τη διεκδίκηση της pole position αφού ο Σέρχιο Πέρεζ δεν έδειχνε σε καμία περίπτωση την κυριαρχία του Φερστάπεν ενώ ο Αλόνσο και ο Λεκλέρ, ο οποίος έχει ποινή 10 θέσεων για τον αυριανό αγώνα, ανέβαζαν την απόδοσή τους. Ο Σάινθ από την άλλη δεν έδειχνε πολύ γρήγορος και χρειάστηκε να κάνει και δεύτερη γρήγορη προσπάθεια στο Q2, για να περάσει τελικά στην 4η θέση.

Μαζί με τον Φερστάπεν, οι τέσσερις οδηγοί που συμπλήρωσαν την 5άδα που αποκλείστηκε ήταν οι Νίκο Χούλκενμπεργκ, Γκουάνγιου Ζου, Κέβιν Μάγκνουσεν και Βάλτερι Μπότας. Εντυπωσιακός ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι με τη McLaren, που σημείωσε τον 9ο χρόνο, λίγα χιλιοστά πίσω από τον Λούις Χάμιλτον με τη Mercedes.

Q3

Το τρίτο σκέλος των κατατακτήριων δοκιμών στην Τζέντα άρχισε με διαφορετικό ενδιαφέρον, με τον Μαξ Φερστάπεν εκτός μάχης. Ο Σέρχιο Πέρεζ είχε ακόμα το πάνω χέρι, ωστόσο υπήρχαν πλέον σοβαροί διεκδικητές για την pole.

Ο Αλόνσο βγήκε από τους πρώτους στην πίστα αλλά ο πρώτος γρήγορος γύρος του δεν ήταν καλύτερος από το Q2 και είδε τον Σαρλ Λεκλέρ να τον ξεπερνά για 1 δέκατο του δευτερολέπτου. Αλλά και ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes ήταν πιο γρήγορος από τον Αλόνσο και ανέβηκε 2ος. Τα πράγματα μπήκα στην θέση τους, βέβαια, όταν ο Πέρεζ έκανε ένα γύρο μισό δευτερόλεπτο πιο γρήγορο από όλους και ανέβηκε με άνεση στην πρώτη θέση.

Οι πρώτοι οδηγοί επέστρεψαν στα γκαράζ τους για να ανασυγκροτηθούν, να βάλουν φρέσκα ελαστικά και να βγουν για τη δεύτερη και αποφασιστικής σημασίας προσπάθειά τους. Οι Σάινθ, Στρολ, Οκόν και Πιάστρι έκαναν μόνο μία γρήγορη προσπάθεια στο Q3 αφού είχαν μόνο ένα φρέσκο σετ μαλακών ελαστικών στη διάθεσή τους.

Sparkling towards provisional pole ✨



Checo is half a second clear as we enter the final few minutes of qualifying#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/x7bQ0yJJng — Formula 1 (@F1) March 18, 2023

Όλα κρίθηκαν στην τελευταία προσπάθεια, αν και δεν υπήρξαν -άλλες- εκπλήξεις. Η pole position του Σέρχιο Πέρεζ δεν απειλήθηκε και ο Μεξικανός της Red Bull επανέλαβε το κατόρθωμα του περσινού αγώνα στη Σαουδική Αραβία, όπου επίσης ξεκίνησε από την πρώτη θέση. Ο Μεξικανός δεν χρειάστηκε καν να κάνει δεύτερο γύρο για να υπερασπιστεί το χρόνο του.

Δίπλα στον Πέρεζ στην πρώτη σειρά της εκκίνησης θα βρίσκεται ο Φερνάντο Αλόνσο, ο οποίος βελτίωσε μεν το χρόνο του αλλά έμεινε στην 3η θέση, πίσφ από τον Σαρλ Λεκλέρ ο οποίος λόγω της ποινής θα εκκινήσει 12ος. Στην 3η θέση της αυριανής εκκίνησης θα βρίσκεται ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes και δίπλα του στην 4η θέση θα έχει τον Κάρλος Σάινθ. Ακολουθούν οι Λανς Στρολ, Εστεμπάν Οκόν, Λούις Χάμιλτον, Όσκαρ Πιάστρι και Πιέρ Γκασλί.

Ο αγώνας της Κυριακής θα ξεκινήσει στις 7:00 μ.μ. Ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα